V Nemčiji zaradi načrtovanja islamističnega napada prijeli tri najstnike

Trojica, dve najstnici in najstnik so osumljeni, da so načrtovali teroristični napad z islamističnim ozadjem, je sporočilo državno tožilstvo v Düsseldorfu.

Vsi trije prihajajo z območja Düsseldorfa in so bili zavezani izvajanju kaznivega dejanja umora in uboja, so dodali tožilci. Preiskovalci več podrobnosti o domnevni zaroti niso posredovali, saj preiskava še poteka.

Po poročanju nemškega tabloida Bild naj bi trojica načrtovala napad z molotovkami in noži v imenu skrajne skupine Islamska država (IS).

Tarče napadov naj bi bili kristjani in policija, poroča časnik, ki še dodaja, da so osumljenci tudi razmišljali, ali naj pridobijo strelno orožje.

Nemčija je od izbruha vojne med Izraelom in palestinskim islamističnim gibanjem Hamas v Gazi oktobra lani v povišani pripravljenosti na morebitne napade islamistov. Nemška notranja ministrica Nancy Faeser je v intervjuju za nemški dnevnik Süddeutsche Zeitung, ki ga je dala kmalu po terorističnem napadu v Moskvi konec marca, poudarila, da je v Nemčiji nevarnost, ki izhaja iz islamističnega terorizma, še vedno velika.

Nemške oblasti so v pripravljenosti tudi v luči priprav na evropsko prvenstvo v nogometu, ki ga bo Nemčija gostila poleti.