V Nemčiji zaradi nevarnosti desnega ekstremizma poostrili policijski nadzor

Nemška policija bo poostrila nadzor v mošejah, na železniških postajah, letališčih in mejah.

Seehofer je danes zavrnil možnost, da bi se njegova dejanja opravičevalo zaradi domnevne zmedenosti. "Zločin v Hanauu je očitno teroristični napad, ki ga je motiviral rasizem," je povedal. Zvezni kriminalni urad in tožilstvo sicer glede na prve ugotovitve predvidevata, da je bil napadalec psihično bolan.

V mestu Hanau blizu Frankfurta je 43-letni Tobias Rathjen v sredo zvečer v dveh strelskih napadih v barih ubil devet ljudi z migrantskim ozadjem. Nemec je nato v stanovanju ustrelil še svojo mamo in sebe.

Pravosodna ministrica Christine Lambrecht , ki je sedela ob njem, pa je dodala, da bodo preučili, kako lahko strelno orožje pristane v rokah skrajnežev. Oba sta še poudarila, da je zelo težko zaznati napadalce, ki delujejo sami, kot je to bilo najverjetneje v Hanauu.

Seehofer je še zagotovil, da ne bodo okrepili števila policistov ali spreminjali zakonov, ampak bodo le bolje izkoristili možnosti, ki so že na voljo.

Lani poleti so med drugim ubili promigrantskega politika Walterja Lübckeja , jeseni pa je sledil napad na sinagogo. V obeh primerih sta osumljenca domnevno povezana s skrajnimi desničarji.

Zaradi porasta nevarnosti je napovedal okrepljeno policijsko prisotnost in nadzor v mošejah, na železniških postajah, letališčih in mejah. Desni ekstremizem predstavlja največjo varnostno grožnjo Nemčije, saj je bil v zadnjih mesecih povod za krvava dejanja, je pojasnil.

"Varnostna grožnja zaradi desnega ekstremizma, antisemitizma in rasizma je zelo visoka," je na današnji novinarski konferenci dejal nemški notranji minister Horst Seehofer . Ob tem je priznal, da grožnjo predstavljata tudi levi ekstremizem in islamizem, ki prav tako ostajata pred očmi preiskovalcev.

Napadalec policiji prijavil večjo organizacijo, ki sledi mislim ljudi

Zvezni tožilec Peter Frankje danes potrdil, da je bilo tožilstvo novembra lani v stiku z Rathjenom. Vložil je namreč ovadbo proti neznani obveščevalni organizaciji. V ovadbi je trdil, da obstaja večja organizacija, ki nadzoruje številne zadeve, med drugim sledi mislim ljudi in tam prestreže informacije, da bi lažje nadzorovala dogajanje v svetu.

V ovadbi ni bilo nikakršnih namigov glede skrajno desnih ali rasističnih stališč, je pojasnil Frank. Na podlagi ovadbe sicer niso uvedli preiskave, je dodal.

Tudi oče domnevnega storilca je bil v stiku z oblastmi, saj jim je večkrat pisal različne pritožbe. Preiskovalci ga sicer trenutno obravnavajo kot pričo v napadu.

Še vedno ostaja cilj preiskave čim prej preučiti ozadje napada, s kom vse je bil moški v stiku in kje je bil. Do sedaj so zaslišali 40 prič.