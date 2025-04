V Nemčiji zdravnik obtožen umora 15 pacientov

Sredstvo za sproščanje mišic je po navedbah tožilstva pri pacientih "paraliziralo dihalne mišice, kar je povzročilo dihalni zastoj in v nekaj minutah smrt". Kazniva dejanja naj bi obtoženec zagrešil med septembrom 2021 in avgustom lani.

Žrtve, ki so bile v času, ko naj bi jih ubil, stare med 25 in 94 let, niso bile tik pred smrtjo. V petih primerih naj bi tudi zažgal njihova stanovanja, da bi tako prikril umore. V eni od točk je obtožen, da je v enem dnevu ubil dva bolnika.

Zdravnik je sicer že od avgusta lani v priporu. Takrat so ga organi pregona sumili umora štirih pacientk, starih od 72 do 94 let, a je preiskava nato pokazala, da je žrtev več. Preiskovalci ob tem ne izključujejo možnosti, da se bo število z nadaljevanjem preiskave še povečalo.

Osumljenec, katerega identitete v skladu z nemškimi zakoni ne razkrivajo, je deloval v različnih delih države. Krivde ne priznava.