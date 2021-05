V Nemčiji že drugo leto zapored odpovedali Oktoberfest

Bavarski guverner Markus Söeder je dejal, da so se s"težkim srcem"odločili, da bodo odpovedali festival, po katerem je država znana po vsem svetu, a da zaradi visokega števila okuženih, ki je še vedno visoko, ni bilo druge možnosti, poroča AP News.

Oktoberfest običajno privabi približno šest milijonov obiskovalcev z vsega sveta. Letos so ga načrtovali med 18. septembrom in 3. oktobrom. Kombinacija velikih šotorov in množice ljudi, ki bi uživala velike količine alkohola, ter možnosti, da obiskovalci iz tujine v državo prinesejo različne mutacije virusa, predstavlja preveliko nevarnost, da bi nadaljevali organizacijo dogodka, je dejal Söeder."A zagotovo bomo nekoč Oktoberfest spet organizirali in zagotovo bo to spet velik dogodek," je prepričan.