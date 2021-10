V Nemčiji znižanje prispevka na ceno elektrike

Gre za največje znižanje, odkar so ta prispevek v Nemčiji leta 2000 uvedli kot spodbudo pri prehodu na čistejše vire energije. Nemški gospodarski minister Peter Altmaier je nedavno dejal, da bi morali ta prispevek v prihodnjih letih povsem ukiniti, s čimer bi ohranili cene elektrike na dostopni ravni.

V Nemčiji porabniki elektrike prispevek za obnovljive vire plačujejo na podlagi zakona o obnovljivih virih, poznanega pod kratico EEG. Ta prispevek se bo s 1. januarjem prihodnje leto znižal za več kot 40 odstotkov, na 3,723 centa na kilovatno uro, so sporočili operaterji 50Herz Transmission, Amprion, TenneT TSO in TransnetBW.

Po izračunih nemškega portala ZDF bi lahko z zmanjšanjem tega prispevka tričlansko gospodinjstvo, ki letno porabi 4000 kilovatnih ur elektrike, prihranilo okoli 132 evrov letno. Vseeno pa zneski na položnicah najverjetneje ne bodo nižji, pač pa bodo ostali enaki, saj morajo dobavitelji elektrike plačevati višje nabavne stroške.

Izpad podpore obnovljivim virom iz naslova prispevka naj bi nadomestile povišane vladne subvencije, tudi davek na izpuste ogljikovega dioksida, uveden v začetku letošnjega leta.

Nemci že sedaj plačujejo najvišje položnice za elektriko v EU. Ob približevanju zime se krepi pritisk na vlado, naj pomaga preprečiti previsoka dodatna zvišanja cen.

V Evropi so se v zadnjih mesecih že močno zvišale cene plina, višje so cene nafte in premoga. Evropski voditelji bodo o tem razpravljali na vrhu prihodnji teden.