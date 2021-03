V Nemčiji znova preložili sojenje Winterkornu v primeru dieselgate

Nemške oblasti so ta teden sklenile, da trenutne omejitve javnega življenja podaljšajo do 18. aprila. S tem naj bi zajezili tretji val okužb.

Obtožbe o organizirani komercialni goljufiji in izogibanju plačevanja davkov

Sojenje Winterkornu bo osrednje sojenje v okviru afere dieselgate. Winterkorn in štirje njegovi nekdanji sodelavci pri Volkswagnu bodo na zatožni klopi sedeli zaradi obtožb o organizirani komercialni goljufiji in resnega izogibanja plačevanju davkov. Sojenje naj bi trajalo do julija 2023.

Leta 2015 je Volkswagen priznal, da je okoli 11 milijonov dizelskih vozil po vsem svetu opremil z goljufivo programsko opremo, ki jim je pomagala prestati okoljske teste. Winterkorn je kmalu po izbruhu škandala odstopil.

V pravnih procesih se poraja zlasti vprašanje, ali je Winterkorn za sporno programsko opremo vedel ter je z molkom zavajal vlagatelje in druge deležnike. Njegova pravna ekipa vse obtožbe na njegov račun zavrača.

Winterkorn ima po navedbah obrambe težave z zdravjem, zato je vprašanje, kako redno bo prisoten na sojenju.

Volkswagen je sicer ta teden sporočil, da bo od Winterkorna in nekdanjega prvega moža Audija Ruperta Stadlerja s tožbo zahteval plačilo odškodnine zaradi vpletenosti v škandal dieselgate.