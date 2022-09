V nemirih po smrti 22-letnice, ki je umrla v rokah policije, ubitih pet ljudi

V iranski provinci Kurdistan je v spopadu policije in protestnikov umrlo pet ljudi, je sporočila ena od nevladnih organizacij. Protesti, ki so se sprevrgli v nasilje, so izbruhnili po smrti 22-letne Iranke, ki je umrla v policijskem pridržanju.

22-letna Mahsa Amini je padla v komo in umrla, po tem, ko jo je pretekli teden med družinskim obiskom v Teheranu aretirala moralna in verska policija zaradi domnevnega kršenja strogih islamskih pravil oblačenja. Policija je pojasnila, da so 22-letnico prijeli zaradi njene "neislamske" obleke, v pridržanju pa ji je odpovedalo srce, nakar je padla v komo. A očividci, ki so bili priča njeni aretaciji, trdijo, da je policija žensko aretirala, ker se njena naglavna ruta ni dobro prilegala obrazu. V policijskem vozilu naj bi jo nato hudo pretepli in ji povzročili možganske krvavitve. Njena smrt je pretresla Irance in sprožila proteste po vsej državi, tudi v prestolnici. V njenem domačem kraju Saqez v iranski pokrajini Kurdistan so oblasti streljale na protestnike, pri tem pa sta bili ubiti dve osebi. Še dva protestnika sta bila ubita v mestu Divandarreh, eden pa v Dehgolanu, je sporočila nevladna organizacija za človekove pravice Hengaw. Državna televizija je medtem poročala o več aretiranih protestnikih, zavrnila pa je poročila o smrtnih žrtvah. Nekateri za smrt Mahse Amini neposredno krivijo iranskega vrhovnega voditelja, ajatolo Alija Hameneja. Na družbenih omrežjih se znova širi njegov star govor, v katerem brani vlogo moralne policije in vztraja, da je treba ženske prisiliti v spoštovanje strogega islamskega načina oblačenja. Iranski predsednik Ebrahim Raisi je medtem notranjemu ministrstvu naročil, naj izvede preiskavo dogodka.