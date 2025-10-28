Svetli način
Tujina

V nemškem mestecu pod lučkami že pijejo kuhano vino

Laubach, 28. 10. 2025 06.09 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
Tisa Stergel
Komentarji
0

Občutek, da se božično-novoletni čas z vso praznično podobo, lučkami in kuhanim vinom, začne vse prej, ni varljiv. V nemškem mestecu Laubach pa zagotovo ne. Še dva meseca nas ločita do božiča, pa so že postavili pisano okrašene stojnice. Diši po praženih mandljih in kuhanem vinu, vzdušje je že povsem praznično, pravijo obiskovalci. Kaj pa čarobnost praznikov? Jih s tako zgodnjim prednovoletnim vzdušjem ne pokvarimo?

vino lučke božič prazniki vzdušje
