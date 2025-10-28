Tujina
V nemškem mestecu pod lučkami že pijejo kuhano vino
Občutek, da se božično-novoletni čas z vso praznično podobo, lučkami in kuhanim vinom, začne vse prej, ni varljiv. V nemškem mestecu Laubach pa zagotovo ne. Še dva meseca nas ločita do božiča, pa so že postavili pisano okrašene stojnice. Diši po praženih mandljih in kuhanem vinu, vzdušje je že povsem praznično, pravijo obiskovalci. Kaj pa čarobnost praznikov? Jih s tako zgodnjim prednovoletnim vzdušjem ne pokvarimo?
Melissa pred Jamajko, premier: Na kolenih sem in molim
Predali posmrtne ostanke še enega izraelskega talca, v Gazi jih je še 12
