V nemškem živalskem vrtu poginila najstarejša kraljeva pingvinka Oma

V nemškem živalskem vrtu Wuppertal so se morali 11. novembra posloviti od kraljeve pingvinke, ki so jo ljubkovalno klicali Oma, kar v prevodu pomeni babica. Dopolnila je kar 46 let in po podatkih živalskega vrta velja za najstarejšo svoje vrste, ki je kdaj živela. Povprečna življenjska dob a pingvinov v naravi je sicer do 20 let, trenutno najstarejši še živeči kraljevi pingvin v človeški oskrbi pa ima 37 let.

V Wuppertalu so leta 1971 zgradili ogrado za pingvine, Oma pa je tja prišla leta 1975 skupaj z enajstimi drugimi kraljevimi pingvini iz Južne Afrike, kjer so se izlegli iz jajca. Tja so jih prepeljali z Antarktike. V svojem življenju je Oma vzgojila tri pingvine.