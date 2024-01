V nemški kavarni zajel talce, dramo prekinili streli policije

Moški je v kavarni Starbucks v nakupovalni četrti Münsterplatz v Ulmu včeraj okoli 18.45 zajel več talcev, poroča Deutsche Welle. Policisti so zato zaprli osrednji trg Münsterplatz in vse vhode vanj, ljudi pa pozvali, da se izogibajo območju. Ob 20.20 je osumljenec s talcem zapustil stavbo in poskušal pobegniti s kraja dogodka. Policisti so na osumljenca streljali in uspelo jim ga je prijeti. Talec je ostal nepoškodovan, so sporočile oblasti. Nemška tiskovna agencija DPA je sicer pred tem poročala, da je bil talec huje poškodovan.