V Nepalu izginilo letalo z 22 potniki na krovu

Letalo je bilo na poti iz turističnega mesta Pokhara v Jomsom, približno 80 kilometrov severozahodno od prestolnice Katmandu. V pogrešanem letalu so bili štirje indijski in trije japonski državljani, ostali potniki so bili državljani Nepala. Zadnje dni je na tem območju deževalo, a so leti vseeno potekalo nemoteno.