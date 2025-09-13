Svetli način
Tujina

V Nepalu prek Discorda izglasovali prvo žensko premierko

Katmandu, 13. 09. 2025 11.14 | Posodobljeno pred 40 minutami

V Nepalu je bila po obsežnih protestih, ki so terjali 51 življenj in povzročili množični pobeg zapornikov, za začasno premierko imenovana Sushila Karki. 73-letnica je prva ženska na tem položaju, njeno imenovanje pa prihaja v času globoke politične krize.

Urad predsednika Ramchandre Poudela je v petek sporočil o imenovanju Karkijeve, prve ženske na čelu vlade v državi. Sushila Karki, ki je bila predsednica nepalskega vrhovnega sodišča, je v petek pozno zvečer prisegla pred Poudelom v predsedniški rezidenci na slovesnosti, ki jo je predvajala državna televizija, opisuje Al Jazeera. Tako je postala prva ženska premierka.

Karkijevo je kot začasno premierko podprla predvsem mlajša generacija, znana po aktivizmu. Za njo so se odločili v neformalnem spletnem glasovanju na aplikaciji Discord, poroča CNN. Kot nekdanja sodnica je veljala za glas proti korupciji, kar ji je prineslo podporo mladih, čeprav je med drugimi družbenimi skupinami deležna precejšnje previdnosti.

Imenovanje Sashile Karki
Imenovanje Sashile Karki FOTO: AP

Novinar Al Jazeere Rob McBride je opozoril, da obstaja negotovost glede tega, ali bi Karkijeva lahko opravljala funkcijo začasne premierke, ker ni članica parlamenta. Vendar pa je eden od voditeljev generacije Z domnevno dejal, da je bil dosežen dogovor o razpustitvi parlamenta, kar je omogočilo Karkijevo imenovanje. Naslednje volitve so po porčanju francoske tiskovne agencije AFP razpisali za 5. marec 2026.

Kljub temu "Nepal čaka dolgo obdobje politične negotovosti," pravi McBride.

Preberi še Protesti v Nepalu: odstopil premier, parlament v plamenih

Imenovanje prihaja v času globoke politične in družbene krize, ki se je razvnela po ponedeljkovem krvavem obračunu med policijo in protestniki. Demonstracije so sprva izbruhnile zaradi vladne prepovedi družbenih omrežij, a hitro prerasle v širše zahteve proti korupciji in slabemu vodenju države. V torek so protestniki požgali parlament, premier K. P. Oli je odstopil, vojska pa je prevzela nadzor nad ulicami Katmanduja.

Imenovanje Sashile Karki
Imenovanje Sashile Karki FOTO: AP

Tiskovni predstavnik policije Binod Ghimire je po poročanju Al Jazeere v petek dejal, da je bilo med ubitimi ta teden 21 protestnikov, devet zapornikov, trije policisti in 18 drugih, ne da bi navedel podrobnosti. Še 1300 ljudi je bilo ranjenih, ko se je policija borila za nadzor množice.

Ghimire je dodal, da je na begu več kot 12.500 zapornikov, ki so pobegnili iz več zaporov po vsej državi. "Pobeglo je približno 13.500 zapornikov, nekatere so ponovno ujeli, 12.533 pa jih je še vedno na prostosti."

Preberi še Protestniki zažgali hišo, zgorela žena nekdanjega predsednika vlade

Nekateri naj bi skušali pobegniti v Indijo, kjer so jih že ujeli indijski obmejni varnostniki. Vojska je medtem sporočila, da je v kaosu uspela zaseči več kot 100 ukradenih kosov orožja, ki so jih protestniki uporabili med nemiri, poroča Al Jazeera.

Sushila Karki
Sushila Karki FOTO: AP

 Trgovine so se v petek začele ponovno odpirati, avtomobili pa so spet napolnili ulice. Policisti so namesto pištol, ki so jih imeli v začetku tedna, držali pendreke. Vse to je znak, da se v Katmandu morda vrača normalnost.

Preberi še Nepal, ki diši po zažganem, v primežu policijske ure

Nekatere ceste so sicer ostale blokirane, čeprav na ulicah patruljira manj vojakov kot prej.

Po poročanju Al Jazeere so oblasti začele izročati trupla ubitih v protestih žalujočim družinam.

Nepal Sushila Karki začasna premierka protesti politična kriza
