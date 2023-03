V Nepalu pridržali profesorja iz Italije zaradi kraje arheoloških artefaktov

"Priča Suresh Kawa je dejala, da je videla tujega državljana, ki je skušal z nožem odstraniti kipec. O tem je obvestila nepalsko vojsko," je poročal lokalni nepalski časopis. Kot so še zapisali, naj bi tujec skušal zbežati, vendar so ga nato prijeli in predali policiji. "Aretirana oseba je identificirana kot italijanski državljan Tiziano Ronchi," so še zapisali.

Novico o pridržanju mladega profesorja je objavil lokalni dnevnik Bresciaoggi, potrdili pa so jo viri na italijanskem zunanjem ministrstvu. Pri tem so poudarili, da v templju ni bilo kamer in da so nepalski predpisi o varstvu kulturne in verske dediščine še posebej strogi.

Dodali so še, da je Rim že ukrepal prek italijanskih diplomatskih predstavništev. V bolnišnici v Katmanduju ga je obiskal italijanski konzul, ki je po obisku povedal, da je 27-letnik dobrega zdravja.