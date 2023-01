V Nepalu strmoglavilo potniško letalo, več mrtvih

Na krovu je bilo 68 potnikov, med njimi 10 tujih državljanov, in štirje člani posadke, poroča Reuters. Po besedah uradnika letališča so bili med potniki tuji državljani iz Avstralije, Francije, Argentine, Indije, Rusije, Irske, Kitajske in Južne Koreje, poroča The Guardian.

Letalo je po strmoglavljenju zagorelo, na družbenih omrežjih pa so se pojavili različni videoposnetki, na katerih je videti gost črn dim in zagorele ostanke letala. Gasilci skušajo pogasiti požar in rešiti potnike.