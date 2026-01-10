Zaradi vremena v Evropi ta teden umrlo že 15 ljudi

Ta teden je v Evropi v nesrečah, povezanih z vremenom, umrlo približno 15 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Močan veter in nevihte so ob hudem mrazu v številnih delih Evrope povzročili kaos v prometu, zaprtja šol in prekinitve oskrbe z električno energijo, ki so prizadele več sto tisoč ljudi.

Po padcu drevesa na bivalno prikolico umrl moški

Neurje Goretti je v noči s četrtka na petek pustošilo po jugozahodni angleški grofiji Cornwall in v delih Walesa. Veter s sunki do 160 kilometrov na uro je podiral drevesa, več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Po navedbah policije so v petek v Helstonu v Cornwallu našli mrtvega moškega, starega približno 50 let, potem ko je drevo padlo na njegovo bivalno prikolico.

icon-chevron-right 1 4 icon-chevron-right Posledice neurja Goretti v Angliji AP

Posledice neurja Goretti v Angliji AP

Posledice neurja Goretti v Angliji AP

Posledice neurja Goretti v Angliji AP







Za velik del Združenega kraljestva tudi danes v veljavi ostaja vremensko opozorilo zaradi snega in ledu. Nacionalna meteorološka agencija Met Office je opozorila, da bi lahko črni led povzročil "motnje" tudi na Škotskem in na severu Anglije. Zaradi obilnega sneženja je na Škotskem zaprtih približno 250 šol, okoli 28.000 gospodinjstev v jugozahodni in osrednji Angliji pa je še vedno brez elektrike.

V Franciji 100.000 ljudi brez elektrike

Neurje Goretti je pustošilo tudi po drugih delih severne Evrope, medtem ko je bilo v Franciji davi brez elektrike še skoraj 100.000 gospodinjstev.

V Nemčiji motnje v prometu