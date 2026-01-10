Naslovnica
Tujina

Zaradi vremena v Evropi ta teden umrlo že 15 ljudi

London/Pariz, 10. 01. 2026 15.21 pred 1 uro 2 min branja 3

Avtor:
U.Z. STA
Posledice neurja Goretti v Angliji

Neurje Goretti z močnim vetrom, snegom in nizkimi temperaturami, ki je v petek zajelo zahodno Evropo, je v Angliji terjalo smrtno žrtev, potem ko je po padcu drevesa na bivalno prikolico umrl moški. V Franciji je medtem zaradi neurja z rekordnimi vetrovi brez elektrike ostalo do 100.000 gospodinjstev.

Ta teden je v Evropi v nesrečah, povezanih z vremenom, umrlo približno 15 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Močan veter in nevihte so ob hudem mrazu v številnih delih Evrope povzročili kaos v prometu, zaprtja šol in prekinitve oskrbe z električno energijo, ki so prizadele več sto tisoč ljudi.

Po padcu drevesa na bivalno prikolico umrl moški

Neurje Goretti je v noči s četrtka na petek pustošilo po jugozahodni angleški grofiji Cornwall in v delih Walesa. Veter s sunki do 160 kilometrov na uro je podiral drevesa, več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Po navedbah policije so v petek v Helstonu v Cornwallu našli mrtvega moškega, starega približno 50 let, potem ko je drevo padlo na njegovo bivalno prikolico.

Za velik del Združenega kraljestva tudi danes v veljavi ostaja vremensko opozorilo zaradi snega in ledu. Nacionalna meteorološka agencija Met Office je opozorila, da bi lahko črni led povzročil "motnje" tudi na Škotskem in na severu Anglije.

Zaradi obilnega sneženja je na Škotskem zaprtih približno 250 šol, okoli 28.000 gospodinjstev v jugozahodni in osrednji Angliji pa je še vedno brez elektrike.

V Franciji 100.000 ljudi brez elektrike

Neurje Goretti je pustošilo tudi po drugih delih severne Evrope, medtem ko je bilo v Franciji davi brez elektrike še skoraj 100.000 gospodinjstev.

V Nemčiji motnje v prometu

Na severu Nemčije je medtem danes počasi znova stekel železniški promet, ki je bil v petek zaradi druge nevihte Elli popolnoma zaustavljen, je sporočil operater Deutsche Bahn. Številne železniške storitve sicer danes še ne bodo pričele delovati. 

Pristaniško mesto Hamburg na skrajnem severu države, ki ga je prizadela velika količina snega, je še vedno izpostavljeno motnjam v prometu.

evropa neurje goretti sneg veter žrtve

KOMENTARJI3

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bandit1
10. 01. 2026 16.34
Zaradi vremena že ne, mogoče zaradi lastne.....
Odgovori
0 0
niktalop
10. 01. 2026 16.01
Drevo je imelo še vse liste, zato je bil padec neizbežen. Nič več sence poleti.
Odgovori
0 0
Sixten Malmerfelt
10. 01. 2026 15.56
Večinoma brezdomcev.
Odgovori
0 0
