Zaradi vremena v Evropi ta teden umrlo že 15 ljudi

Ta teden je v Evropi v nesrečah, povezanih z vremenom, umrlo približno 15 ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Močan veter in nevihte so ob hudem mrazu v številnih delih Evrope povzročili kaos v prometu, zaprtja šol in prekinitve oskrbe z električno energijo, ki so prizadele več sto tisoč ljudi.
Po padcu drevesa na bivalno prikolico umrl moški
Neurje Goretti je v noči s četrtka na petek pustošilo po jugozahodni angleški grofiji Cornwall in v delih Walesa. Veter s sunki do 160 kilometrov na uro je podiral drevesa, več deset tisoč gospodinjstev je ostalo brez elektrike. Po navedbah policije so v petek v Helstonu v Cornwallu našli mrtvega moškega, starega približno 50 let, potem ko je drevo padlo na njegovo bivalno prikolico.
Za velik del Združenega kraljestva tudi danes v veljavi ostaja vremensko opozorilo zaradi snega in ledu. Nacionalna meteorološka agencija Met Office je opozorila, da bi lahko črni led povzročil "motnje" tudi na Škotskem in na severu Anglije.
Zaradi obilnega sneženja je na Škotskem zaprtih približno 250 šol, okoli 28.000 gospodinjstev v jugozahodni in osrednji Angliji pa je še vedno brez elektrike.
V Franciji 100.000 ljudi brez elektrike
Neurje Goretti je pustošilo tudi po drugih delih severne Evrope, medtem ko je bilo v Franciji davi brez elektrike še skoraj 100.000 gospodinjstev.
V Nemčiji motnje v prometu
Na severu Nemčije je medtem danes počasi znova stekel železniški promet, ki je bil v petek zaradi druge nevihte Elli popolnoma zaustavljen, je sporočil operater Deutsche Bahn. Številne železniške storitve sicer danes še ne bodo pričele delovati.
Pristaniško mesto Hamburg na skrajnem severu države, ki ga je prizadela velika količina snega, je še vedno izpostavljeno motnjam v prometu.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.