V nesreči avtobusa, ki je ljudi peljal v karanteno, umrlo 27 ljudi

V provinci Guizhou, ki ima 38 milijonov prebivalcev, so v soboto potrdili 712 okužb, kar predstavlja 70 odstotkov novih primerov na nacionalni ravni. V mestu Guijang v omenjeni provinci, ki je bilo v začetku meseca zaprto, so pripravili 20 avtobusov za prevoz okuženih in njihovih bližnjih stikov v druga mesta, je poročal državni časopis Guijang Evening Paper.

Do sobote so premestili več kot sedem tisoč ljudi, še tri tisoč pa jih je čakalo na prevoz. Po vladnih podatkih sta od začetka pandemije v provinci Guizhou za covidom-19 umrla le dva človeka.

Devet lokalnih uradnikov so ta mesec suspendirali, ker niso pravilno izvajali covidne politike. Na Kitajskem v primeru okužb izolirajo celotno stavbo ali pa prebivalce soseske odpeljejo iz mesta v karanteno.

Novica o nesreči je na kitajskih družbenih omrežjih sprožila burne odzive in ogorčenje, mnogi so se spraševali o učinkovitosti epidemiološke politike, ki se zavzema za ničelno okuženost. Osebe s potrjeno okužbo morajo namreč v posebne karantene, opraviti številna testiranja in stroge karantenske ukrepe.

Kitajski cenzorji so pohiteli in vse kritike z družbenih medijev pobrisali ter onemogočili komentiranje. Ključnik za nesrečo je do nedelje zvečer privabil več kot 450 milijonov ogledov, vendar so uporabniki kitajskih socialnih omrežij lahko videli le objave uradnih vladnih in medijskih profilov.