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Avtobus zapeljal z avtoceste in se prevrnil: 12 mrtvih, več deset ranjenih

Budimpešta, 16. 08. 2026 09.17 pred 14 minutami 2 min branja 30

Avtor:
STA K.H.
Nesreča avtobusa na Madžarskem

V nesreči poljskega turističnega avtobusa, ki se je zgodila na vzhodu Madžarske, je umrlo 12 ljudi, deset je huje, 37 pa lažje poškodovanih, je sporočila madžarska policija. Avtobus je zapeljal z avtoceste in se prevrnil v bližini kraja Mezokeresztes, približno 140 kilometrov vzhodno od Budimpešte. Po prvih ugotovitvah policije je voznik zaspal za volanom.

Poljski avtobus je zapeljal z avtoceste na jugu Madžarske, v bližini kraja Mezokeresztes, približno 140 kilometrov vzhodno od Budimpešte. 

"Avtobus s poljskimi registrskimi tablicami, ki je vozil po avtocesti M3 proti Nyiregyhazi, je z ravnega dela ceste zapeljal v kanal in se prevrnil. Prve informacije kažejo, da je voznik verjetno zaspal," je policija sporočila na svoji spletni strani. 

Policija je voznika na mestu aretirala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na avtobusu je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI bilo 57 potnikov in dva voznika. V nesreči je po prvih informacijah umrlo 12 ljudi. 11 ljudi je umrlo na kraju nesreče, še en človek pa je umrl v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vsi ostali so bili ranjeni – 10 ljudi je huje, 37 pa lažje poškodovanih. Poškodovance so odpeljali v bolnišnico. 

Na kraju so posredovali tudi gasilci, ki so ujete potnike reševali skozi okna in avtobus dvignili. Del avtoceste je bil v času odstranjevanja posledic nesreče zaprt. 

Posnetki s kraja nesreče prikazujejo močno poškodovan avtobus, ki leži na boku v jarku ob avtocesti z razbitimi okni, okrog njega so raztresene osebne stvari in kovčki potnikov.

Madžarski premier Peter Magyar je svojcem preminulih izrazil sožalje, zahvalil pa se je tudi vsem, ki so sodelovali v reševalni akciji. Sožalje svojcem žrtev nesreče je med drugim izrekel tudi premier Poljske, Donald Tusk. "Zahvaljujemo se madžarskim službam za njihova prizadevanja," je ob tem na družbenem omrežju X še zapisal Tusk.

Gre za najhujšo prometno nesrečo na Madžarskem od leta 2003, ko je vlak pri Siofoku trčil v nemški turistični avtobus, pri čemer je umrlo 33 ljudi, je spomnil AFP.

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KOMENTARJI30

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abc123def456
16. 08. 2026 12.27
morda je voznik pred voznjo dva dni non-stop polagal keramicne ploscice ...
Odgovori
0 0
StricKozamurnik
16. 08. 2026 12.18
Glede na to, da so se vračali iz Medžugorja bi jih "mamka božja¨" lahko varovala vsaj do doma! Aja! Peklenska vročina!?
Odgovori
0 0
rok1211
16. 08. 2026 12.12
tam ne smeš parkirati
Odgovori
-1
0 1
hondica
16. 08. 2026 12.00
Žalostno je, da ima veliko novih avtov vsa možna elektronska pomagala za take primere, ne pa avtobusi, ki prevažajo veliko več potnikov.
Odgovori
+3
3 0
MESE?AR
16. 08. 2026 11.12
Pri dveh šoferjih ???
Odgovori
+6
7 1
suleol
16. 08. 2026 11.07
in zakaj ste zaklenil komentarje narkomana
Odgovori
+5
8 3
96bimBo
16. 08. 2026 12.05
V Sloveniji...
Odgovori
+0
1 1
minkica91
16. 08. 2026 10.46
hudo, ti skupinski izleti in dopusti tudi meni niso všeč.
Odgovori
+3
6 3
cekinar
16. 08. 2026 11.05
jap,še posebno sindikalni al pa upokojenski.
Odgovori
+1
3 2
Nidami
16. 08. 2026 11.06
Moramo vedeti ,da nimajo povsod tako urejene ceste mi smo imeli srečo ,da imamo Alenko Bratušek.
Odgovori
-7
3 10
MESE?AR
16. 08. 2026 11.13
Avtocesta za tebe ni urejena cesta ?
Odgovori
-2
2 4
galeon
16. 08. 2026 10.44
Ja seveda so gasilci dvignili avtobus. Le s čim. Dejte mal možganov uporabit pri pisanju.
Odgovori
-5
2 7
Matejv1983
16. 08. 2026 10.56
če še ne veš, gasilci imajo tudi dvigala.
Odgovori
+8
10 2
presnet
16. 08. 2026 10.43
Dva voznika v avtobusu, vozil je ta zaspani? Čudno čudna nesreča.
Odgovori
+5
9 4
ljubim svojo državo
16. 08. 2026 10.40
koliko potnikov je bilo privezanih - na avtobusu bi to morali biti obvezno kot v avtomobilu
Odgovori
-4
2 6
Diavolo 666
16. 08. 2026 10.36
Ne vem če so še danes opozorila na avtobusih , da se je prepovedano pogovarjati z šoferjem 🤔 . Na dolgih relacijah je potrebna komunikacija 💯
Odgovori
+3
3 0
krjola
16. 08. 2026 10.29
ob keri uri se je zgodila ta nesreča?
Odgovori
+3
3 0
slayer2
16. 08. 2026 10.27
Verjetno so ga Rusi uspaval!!!
Odgovori
-10
2 12
jstsmjst
16. 08. 2026 10.17
Planetko; ne konzumiraj preveč, ker ima naš planet več dni kot tvoj koledar
Odgovori
+2
2 0
BroNo1
16. 08. 2026 10.11
Za ponoret, kaj se to dogaja?!
Odgovori
+5
5 0
96bimBo
16. 08. 2026 10.13
Le zakaj je zaspal?
Odgovori
-3
1 4
Moni N
16. 08. 2026 10.22
Ker je bil zaspan?
Odgovori
+10
10 0
zavetnik
16. 08. 2026 10.08
Nesreče se dogajajo največkrat je vzrok človeški faktor nazalost
Odgovori
+6
7 1
Samo navijač
16. 08. 2026 09.31
Planet dobro opazuješ !! Zalostno toda resnicno. Sorosevo trobilo.
Odgovori
+0
4 4
planetZ3
16. 08. 2026 09.27
Umrla je Milena Zupančič, to izveš iz tujega medija, slovenski pa raje pišete o Severini in Kardashianih.
Odgovori
-28
7 35
Shpinell
16. 08. 2026 09.30
Ne vem o čem govoriš, včeraj par člankov o njeni smrti...Naj počiva v miru 🙏
Odgovori
+32
34 2
Pomladni cvet
16. 08. 2026 09.44
kakšne nebuloze pišeš danes zjutraj, že od včeraj zvečer pa čez celo noč danes je bila prva novica o mileni zupančič, če si se napil prejšni dan že čez dan in danes zjutraj preiskal svoje medije preden si prišel sem je razumljivo da o tem tukaj nisi slišal prej
Odgovori
+21
22 1
jablan
16. 08. 2026 10.12
Revez nepismen
Odgovori
+9
9 0
Moni N
16. 08. 2026 10.23
Eni res sam iščete....
Odgovori
+4
4 0
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