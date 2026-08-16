Avtobus zapeljal z avtoceste in se prevrnil: 12 mrtvih, več deset ranjenih

Poljski avtobus je zapeljal z avtoceste na jugu Madžarske, v bližini kraja Mezokeresztes, približno 140 kilometrov vzhodno od Budimpešte.

"Avtobus s poljskimi registrskimi tablicami, ki je vozil po avtocesti M3 proti Nyiregyhazi, je z ravnega dela ceste zapeljal v kanal in se prevrnil. Prve informacije kažejo, da je voznik verjetno zaspal," je policija sporočila na svoji spletni strani.

Policija je voznika na mestu aretirala, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Na avtobusu je po poročanju madžarske tiskovne agencije MTI bilo 57 potnikov in dva voznika. V nesreči je po prvih informacijah umrlo 12 ljudi. 11 ljudi je umrlo na kraju nesreče, še en človek pa je umrl v bolnišnici, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Vsi ostali so bili ranjeni – 10 ljudi je huje, 37 pa lažje poškodovanih. Poškodovance so odpeljali v bolnišnico.

Na kraju so posredovali tudi gasilci, ki so ujete potnike reševali skozi okna in avtobus dvignili. Del avtoceste je bil v času odstranjevanja posledic nesreče zaprt.

Posnetki s kraja nesreče prikazujejo močno poškodovan avtobus, ki leži na boku v jarku ob avtocesti z razbitimi okni, okrog njega so raztresene osebne stvari in kovčki potnikov.

Madžarski premier Peter Magyar je svojcem preminulih izrazil sožalje, zahvalil pa se je tudi vsem, ki so sodelovali v reševalni akciji. Sožalje svojcem žrtev nesreče je med drugim izrekel tudi premier Poljske, Donald Tusk. "Zahvaljujemo se madžarskim službam za njihova prizadevanja," je ob tem na družbenem omrežju X še zapisal Tusk.

Gre za najhujšo prometno nesrečo na Madžarskem od leta 2003, ko je vlak pri Siofoku trčil v nemški turistični avtobus, pri čemer je umrlo 33 ljudi, je spomnil AFP.