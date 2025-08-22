Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronika TujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronika TujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGPKošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenija TujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Tujina

V nesreči avtobusa v ameriški zvezni državi New York številni mrtvi

New York, 22. 08. 2025 21.45 | Posodobljeno pred 11 minutami

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA , K.H.
Komentarji
1

V nesreči turističnega avtobusa v ameriški zvezni državi New York je umrlo več ljudi, številni so ranjeni. Okoli 50 turistov, med njimi otroci, se je vračalo z ogleda Niagarskih slapov v New York, ko je voznik izgubil nadzor nad vozilom in je to zapeljalo s ceste v jarek. Natančno število žrtev še ni znano.

Tiskovni predstavnik newyorške policije je povedal, da je nesreča terjala več smrtnih žrtev in več huje ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po nesreči, ki se je zgodila v bližini mesta Buffalo na severu zvezne države New York, je več ljudi ostalo ujetih v prevrnjenem avtobusu. Njihovo reševanje še poteka. Številne ranjene so v bolnišnice odpeljali s helikopterji.

Zakaj je voznik izgubil nadzor nad vozilom, za zdaj še ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju BBC so bili v avtobusu turisti iz Indije, Kitajske in Filipinov.

nesreča avtobus new york zda
Naslednji članek

Zelenski Rusijo obtožil, da se izogiba srečanju

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
KOMENTARJI (1)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
ho?emVšolo
22. 08. 2025 21.56
Kaj pa palestinskiotroci?
ODGOVORI
0 0
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1110