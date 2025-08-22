V nesreči avtobusa v ameriški zvezni državi New York številni mrtvi

Tiskovni predstavnik newyorške policije je povedal, da je nesreča terjala več smrtnih žrtev in več huje ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po nesreči, ki se je zgodila v bližini mesta Buffalo na severu zvezne države New York, je več ljudi ostalo ujetih v prevrnjenem avtobusu. Njihovo reševanje še poteka. Številne ranjene so v bolnišnice odpeljali s helikopterji.

Zakaj je voznik izgubil nadzor nad vozilom, za zdaj še ni znano, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Po poročanju BBC so bili v avtobusu turisti iz Indije, Kitajske in Filipinov.