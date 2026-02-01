V nesreči avtobusa v Antalyi umrlo najmanj osem ljudi

Nesreča se je zgodila v okrožju Dösemealti, 20 kilometrov severno od središča turistično priljubljene Antalye.
Po prvih informacijah naj bi avtobus, ki je v Antalyo potoval iz Tekirdaga ob obali Marmarskega morja, zaradi neprilagojene hitrosti in spolzkega cestišča zapeljal s ceste, trčil v ograjo in se prevrnil v jarek.
Kot je povedal guverner istoimenske province Hulusi Sahin, je bilo na avtobusu 34 potnikov, stanje nekaterih poškodovanih pa je kritično. Zaenkrat ni znano, ali so med mrtvimi in poškodovanimi tudi tujci, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.