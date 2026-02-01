V nesreči avtobusa v Antalyi umrlo najmanj osem ljudi

Nesreča se je zgodila v okrožju Dösemealti, 20 kilometrov severno od središča turistično priljubljene Antalye.

Po prvih informacijah naj bi avtobus, ki je v Antalyo potoval iz Tekirdaga ob obali Marmarskega morja, zaradi neprilagojene hitrosti in spolzkega cestišča zapeljal s ceste, trčil v ograjo in se prevrnil v jarek.