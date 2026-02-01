Naslovnica
Tujina

V nesreči avtobusa v Antalyi umrlo najmanj osem ljudi

Antalya, 01. 02. 2026 12.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
U.Z. STA
Nesreča avtobusa v Antalyi

V nesreči avtobusa v bližini obalnega mesta Antalya na jugu Turčije je umrlo najmanj osem ljudi, 26 je poškodovanih, je sporočil guverner istoimenske province Hulusi Sahin. Po prvih informacijah sta nesreči botrovala neprilagojena hitrost in spolzko cestišče.

Nesreča se je zgodila v okrožju Dösemealti, 20 kilometrov severno od središča turistično priljubljene Antalye.

Po prvih informacijah naj bi avtobus, ki je v Antalyo potoval iz Tekirdaga ob obali Marmarskega morja, zaradi neprilagojene hitrosti in spolzkega cestišča zapeljal s ceste, trčil v ograjo in se prevrnil v jarek.

Kot je povedal guverner istoimenske province Hulusi Sahin, je bilo na avtobusu 34 potnikov, stanje nekaterih poškodovanih pa je kritično. Zaenkrat ni znano, ali so med mrtvimi in poškodovanimi tudi tujci, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

nesreča avtobus antalya turčija

