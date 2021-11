V nesreči avtobusa v Bolgariji umrlo najmanj 45 ljudi

Kot poročajo tamkajšnji mediji, se je nesreča zgodila okoli 2. ure zjutraj blizu vasi Bosnek na zahodu Bolgarije. Turistični avtobus s severnomakedonskimi registrskimi tablicami naj bi vozil iz Turčije v Severno Makedonijo, ko je na avtocesti Struma zagorel.

Na krovu je bilo 52 ljudi. "Umrlo je 45 ali 46 ljudi, ko je avtobus zagorel in se zaletel," je po poročanju televizije BTV povedal vodja oddelka za požarno varnost pri notranjem ministrstvu Nikolai Nikolov. Med žrtvami so tudi otroci. Sedem ljudi z opeklinami so odpeljali v bolnišnico v Sofiji, je še dodal.