V nesreči avtobusa v Srbiji trije mrtvi, 80 ranjenih

Nesreča se je zgodila okoli 14.45. (Simbolična slika)

Nesreča se je zgodila okoli 14.45 na cesti, ki Sremsko Mitrovico povezuje z vasjo Jarak, približno 60 kilometrov zahodno od Beograda. Avtobus je prevažal delavce, zaposlene v podjetju Healthcare.

Po navedbah lokalnih oblasti so 35 ljudi prepeljali v bolnišnico v Sremski Mitrovici in so hospitalizirani. Na kraju nesreče sta umrli dve osebi, pozneje med operacijo v bolnišnici pa še tretja.

Po navedbah srbskega notranjega ministrstva za zdaj še ni znano, zakaj je avtobus zapeljal s ceste. Voznika avtobusa so lokalne oblasti pridržale, poroča spletni portal N1 Srbija.

Na kraj nesreče so prišli pripadniki policije, nujne medicinske pomoči ter tamkajšnji dežurni tožilec. Poškodovane še oskrbujejo, medtem ko oblasti preiskujejo vzrok nesreče.

Sožalje družinam umrlih je izrazil srbski predsednik Aleksandar Vučić. Dejal je, da gre za veliko tragedijo in poudaril, da bo država v tako težkih razmerah storila vse, kar je v njeni moči.