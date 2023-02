V nesreči čolna ob obali Kalabrije umrlo najmanj 33 migrantov

Italijanski mediji poročajo, da je ladja prevažala več kot 100 ljudi, ob zori pa so v razburkanem morju zašli v težave in trčili ob skale. Na ladji so bili migranti iz Pakistana, Irana in Afganistana.

Približno 27 trupel je naplavilo na obalo v kraju Steccato di Cutro, več trupel pa so našli v morju. Po pričakovanjih oblasti bo število žrtev še naraslo. Med mrtvimi so tudi otroci.