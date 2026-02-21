V nesreči čolna z migranti blizu Krete tri smrtne žrtve

Ladji je 20 potnikov z lesenega čolna uspelo rešiti. V morju so našli trupla migrantov, morebitne preživele pa še iščejo s patruljnimi plovili, letalom in dvema ladja evropske mejne službe Frontex, je povedal predstavnik grške obalne straže. Glede na navedbe nekaterih potnikov je bilo na čolnu skupno okoli 50 ljudi.

Na območju so sicer opazili še en čoln z okrog 40 ljudmi na krovu in sprožili novo reševalno operacijo.