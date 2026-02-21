V nesreči čolna z migranti blizu Krete tri smrtne žrtve

Ladji je 20 potnikov z lesenega čolna uspelo rešiti. V morju so našli trupla migrantov, morebitne preživele pa še iščejo s patruljnimi plovili, letalom in dvema ladja evropske mejne službe Frontex, je povedal predstavnik grške obalne straže. Glede na navedbe nekaterih potnikov je bilo na čolnu skupno okoli 50 ljudi.
Na območju so sicer opazili še en čoln z okrog 40 ljudmi na krovu in sprožili novo reševalno operacijo.
Že dlje časa se migranti, ki poskušajo priti v Evropsko unijo, podajajo na nevarno pot iz Libije do Krete. Glede na podatke urada visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) jih je lani na ta grški otok prispelo več kot 16.000.
Spričo velikega števila prihodov je konservativna grška vlada lansko poletje za tri mesece ustavila obravnavo prošenj za azil, zlasti tistih, ki so prispeli iz Libije.
UNHCR še navaja, da je lani v grških vodah umrlo ali bilo pogrešanih 107 ljudi.
