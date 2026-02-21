Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V nesreči čolna z migranti blizu Krete tri smrtne žrtve

Atene, 21. 02. 2026 15.28 pred 50 minutami 1 min branja 6

Avtor:
STA Ti.Š.
Migranti na poti v Evropo

V nesreči čolna z migranti blizu grške Krete so med poskusom reševanja umrli trije ljudje, so sporočile pristojne oblasti. Po poročanju grške televizije ERT se je čoln prevrnil medtem, ko so se potniki z njega skušali po lestvi povzpeti na trgovsko ladjo, ki jo je na območje napotila grška služba za reševanje na morju.

Ladji je 20 potnikov z lesenega čolna uspelo rešiti. V morju so našli trupla migrantov, morebitne preživele pa še iščejo s patruljnimi plovili, letalom in dvema ladja evropske mejne službe Frontex, je povedal predstavnik grške obalne straže. Glede na navedbe nekaterih potnikov je bilo na čolnu skupno okoli 50 ljudi.

Na območju so sicer opazili še en čoln z okrog 40 ljudmi na krovu in sprožili novo reševalno operacijo.

Preberi še Med iskalno akcijo pri Lezbosu potonila ladja Frontexa

Že dlje časa se migranti, ki poskušajo priti v Evropsko unijo, podajajo na nevarno pot iz Libije do Krete. Glede na podatke urada visokega komisarja ZN za begunce (UNHCR) jih je lani na ta grški otok prispelo več kot 16.000.

Spričo velikega števila prihodov je konservativna grška vlada lansko poletje za tri mesece ustavila obravnavo prošenj za azil, zlasti tistih, ki so prispeli iz Libije.

UNHCR še navaja, da je lani v grških vodah umrlo ali bilo pogrešanih 107 ljudi.

nesreča čoln Kreta migranti

Posekali zeleni biser, tam pa so zrasle prestižne vile vplivnežev

Upokojeni indijski tovarniški delavec ustvaril knjižnico z dvema milijonoma knjig

  • Mercator - Freeon Toby Plus
  • Mercator - Sierra Freeon
  • Mercator - Mam
  • Mercator - Gillette in Venus
  • Mercator - Creme Supreme
  • Mercator - Nivea Cellular
  • Mercator - darilne garniture
  • Mercator - Palmolive
  • Mercator - Schauma
  • Mercator - Sensodyne
  • Mercator - Pampers
  • Mercator - Axe
  • Mercator Pika
KOMENTARJI6

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
misterbin
21. 02. 2026 16.18
Tudi Mahnič se bo aktiviral in jih pošiljal nazaj in tako je prav
Odgovori
0 0
Delavec_Slo
21. 02. 2026 16.07
In zakaj so one druge rešli!
Odgovori
+2
2 0
JOSEPH HAYDN
21. 02. 2026 15.58
Veste to nikakor niso migranti, ampka ILEGALNI migranti. Samo diktat prepovedije to napisat, ane
Odgovori
+5
5 0
MEDKO
21. 02. 2026 15.41
Naj ostanjo od tam kjer izhajajo
Odgovori
+6
6 0
periot22
21. 02. 2026 15.35
In?
Odgovori
+4
4 0
ptuj.si
21. 02. 2026 15.30
Ja???
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
Portal
Oče, ki šteje: kako ostati ob otroku po ločitvi
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Ali starost matere vpliva na alergije pri otroku?
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Kako se po porodu vrniti v formo: 3 ključni koraki do zdravega telesa in samozavesti
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
Otroci bodo le to odnesli s seboj v odraslost
zadovoljna
Portal
Srce parajoča izpoved znane Slovenke: moje srce je razbito na tisoče koščkov
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Dnevni horoskop: Raki potrebujejo mir, vodnarji sledijo toku
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
Poskrbela, da so bile njene noge videti še vitkejše
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
To so najlepše poročne obleke letošnjega leta
vizita
Portal
Katere vrste oreščkov najbolj koristijo vašemu zdravju
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Ženska z redko boleznijo mora nositi tudi do šest parov nogavic: mraz in stres ji lahko resno poškodujeta okončine
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Zakaj se nam energija v štiridesetih zmanjša
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
Kako cvetni prah potuje tudi stotine kilometrov daleč
cekin
Portal
Dobila je službo, ker je odkrito postavila meje
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
Barve denarja na nas vplivajo bolj, kot si mislimo
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
2 navadi generacije Z, zaradi katerih je varčevanje veliko težje, kot je bilo za njihove starše
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
Horoskopska znamenja, ki najpogosteje sprejemajo slabe finančne odločitve
moskisvet
Portal
Nespečnost ali le slab spanec? Odgovor skriva pravilo 3-3-3
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Emily Ratajkowski navdušila v novi kampanji
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Planeti v nevarnosti: kako staranje zvezd uničuje svetove
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
Gumbi se vračajo v avtomobile: zakaj zasloni niso več dovolj
dominvrt
Portal
7 opravil, ki jih je najbolje narediti pred pomladjo
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Dan bo hudi nesreči je izgubila še najboljšega prijatelja
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Viralni opičji mladič, ki je našel uteho v plišasti igrači
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
Moderno hišo spremenila v retro dragulj in s tem veliko zaslužila
okusno
Portal
5 prilog naših bralcev, ki bodo zasenčile glavno jed
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Recept za to pecivo vsi iščejo in ko ga boste poskusili, boste razumeli, zakaj
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Domači kvas: preprosta rešitev, da ga ne boste več kupovali
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
Slastna mesna jed, ki se zlahka kosa z golažem
voyo
Portal
Cvetje v jeseni
Kmetija
Kmetija
Sanje Grofov
Sanje Grofov
Sanjski moški Hrvaške
Sanjski moški Hrvaške
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1543