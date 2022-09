V nesreči čolna z migranti ob sirski obali umrlo 86 ljudi

"Število umrlih se je povečalo na 86," je danes povedal predstavnik vodstva sirskih pristanišč Samer Kbrasli. Iskanje pogrešanih se medtem nadaljuje, saj od četrtka, ko je ladja potonila, še vedno niso našli vseh ljudi.

Na čolnu, ki je potonil v Sredozemskem morju v bližini mesta Tartus, je bilo okrog 150 ljudi, večinoma Libanoncev, Sircev in Palestincev, med njimi pa so bili tudi otroci in starejši, so sporočili Združeni narodi. Najmanj 20 rešenih oseb trenutno okreva v sirskih bolnišnicah, nekateri med njimi pa so v kritičnem stanju.