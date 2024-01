Padec gondole: huje poškodovani štirje člani iste družine

Po dosedanjih informacijah je nesrečo povzročil padec enega ali več dreves na nosilno vrv žičnice. Reševalci so hitro prispeli na kraj nesreče, reševanje pa se je zaradi strmega gozdnega terena na kraju nesreče izkazalo za težavno.

Eden od poškodovanih je bil v življenjski nevarnosti, zato so ga s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Innsbruck, je povedal predstavnik podjetja, ki upravlja žičnico na smučišču Hochoetz. Tudi ostale tri osebe so huje poškodovane in na zdravljenju v bolnišnicah v Innsbrucku in okolici.

Policija domneva, da so vsi štirje poškodovani člani iste družine. "Vemo le, da gre za očeta, njegovega sina in hčerko ter strica. Torej gre najverjetneje za eno družino. Ne vemo še, kdo so ali od kod prihajajo," je po poročanju avstrijske televizije ORF povedal predstavnik policije.

Avstrijska tiskovna agencija APA je sicer poročala, da gre za dansko družino. Poleg omenjene družine sta bila poškodovana še dva nemška državljana, ki sta bila v času nesreče v sosednji gondoli, ki ni padla v globino.