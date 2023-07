V nesreči helikopterja na območju Mount Everesta šest mrtvih

"Na kraju nesreče so našli šest trupel," je sporočil Gyanendra Bhul z nepalske uprave za civilno letalstvo. Pojasnil je, da so na kraj nesreče napotili dva helikopterja, ki pa zaradi vremenskih razmer tam nista mogla pristati, zato so se tja odpravile ekipe na tleh.

Helikopter je ob 10.04 po krajevnem času vzletel z letališča Surke v okrožju Solukhumbu in je bil namenjen v prestolnico Katmandu, vendar pa so ob 10.13 izgubili stik z njim. Na krovu je bilo poleg nepalskega pilota še pet mehiških potnikov. Nepalski premier Pushpa Kamal Dahal je na Twitterju izrazil žalost zaradi nesreče.