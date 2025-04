V nesreči helikopterja umrl izvršni direktor podjetja Siemens Španija z družino

Helikopter za ogledovanje metropole iz zraka se je ponesrečil po 18 minutah leta. Na krovu so bile tri odrasle osebe in trije otroci, poroča televizija CBS, iz vode pa so potegnili vseh šest trupel.

Newyorški gasilci so obvestilo o nesreči prejeli po 21. uri po srednjeevropskem času. Očividci so povedali, da so najprej slišali več pokov, helikopter pa je nato razpadel nad reko Hudson. Od trupa sta odpadla rep in propeler, ki se je še vrtel, ko je trup padal v reko.

Kdo so žrtve?

CNN navaja organe pregona, ki so potrdili, da so med žrtvami pilot, pa tudi Agustin Escobar, predsednik in izvršni direktor tehnološkega podjetja Siemens v Španiji, in njegova družina – žena in trije otroci, stari 4, 5 in 11 let. Kot je na četrtkovi tiskovni konferenci povedal newyorški župan Eric Adams, je bila družina iz Španije na počitnicah v New Yorku in si je privoščila ogled znamenitosti iz zraka.

Štiri osebe so umrle na kraju dogodka, dva otroka pa so reševalci odpeljali v zdravstveni center Jersey City, preden so ju razglasili za mrtva, je na omrežju X zapisal župan Jersey Cityja Steven Fulop.