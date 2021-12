V nesreči helikopterja umrlo 13 ljudi, tudi prvi mož indijske vojske

Helikopter MI-17 ruske izdelave je bil na poti v letalsko oporišče Sulur v mestu Coimbatore oz. na bližnjo vojaško akademijo, na kateri naj bi general Bipin Ravat nagovoril študente. Ponesrečil se je tik pred ciljem, ko je že začel pristajati.

Strmoglavil je kakih deset kilometrov od najbližje večje ceste, tako da so morali reševalci do prizorišča nesreče peš. Na posnetkih s kraja dogodka je mogoče videti množico ljudi, ki poskuša z vedri vode pogasiti goreče razbitine, in nekaj vojakov, ki na improviziranih nosilih nesejo eno osebo. Gre za edinega preživelega – kapitana, zaposlenega na omenjeni akademiji, ki so ga odpeljali v bližnjo vojaško bolnišnico.

Preiskava nesreče je že stekla.