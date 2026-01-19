V trčenju hitrih vlakov v Španiji umrlo najmanj 21 ljudi

Huda železniška nesreča se je zgodila malo pred 19. uro po lokalnem času v bližini mesta Adamuz, blizu Cordobe v Andaluziji. Hitri vlak, ki je vozil iz Malage v Madrid, se je iztiril in zapeljal na drug tir, je po poročanju BBC-ja sporočil upravljavec železniškega omrežja Adif. Iztirjeni vlak je nato trčil v vlak, ki mu je iz Madrida prišel naproti in je bil namenjen v Huelvo. Pri tem je umrlo najmanj 21 ljudi. Reševalne službe so sporočile, da je bilo v trčenju poškodovanih najmanj 73 ljudi. Hudo poškodovanih je najmanj 24 ljudi, vključno s štirimi otroki.

Po besedah španskega ministra za promet Oscarja Puente sta dva vagona vlaka Renfe zaradi silovitosti trčenja zdrsnila po nasipu, večina ubitih in poškodovanih pa je sedela v sprednjih vagonih drugega vlaka. Dodal je še, da se nesreča zdi "izjemno nenavadna", saj se je vlak iztiril na ravnem odseku proge, ki je bila maja lani prenovljena. Vsi železniški strokovnjaki, s katerimi se je posvetovala vlada, so "zaradi nesreče zelo zmedeni", je povedal novinarjem v Madridu.

Udeleženih več kot 400 potnikov

Na potniškem vlaku zasebne družbe Iryo, ki je v lasti italijanskih železnic Trenitalia in se je prvi iztiril, je bilo približno 300 potnikov, na drugem vlaku, ki ga je upravljala družba Renfe, pa približno 100. Tudi ta se je ob trčenju iztiril. Španski premier Pedro Sánchez je po nesreči sporočil, da Španijo čaka "noč globoke bolečine".

Zahtevno reševanje

Župan Adamuza, Rafael Moreno, ki je bil eden prvih na kraju nesreče, pa je prizorišče opisal kot "nočno moro". Na posnetkih s kraja dogodka se vidi, da so se nekateri vagoni prevrnili na bok. Reševalci plezajo po vlaku, da bi ljudi rešili skozi vrata in okna vlaka. Zverižene razbitine vlaka po besedah reševalcev otežujejo reševanje preživelih. "Morali smo odstraniti mrtvo osebo, da smo lahko dosegli nekoga živega. To je zelo težko delo," je na španski javni radioteleviziji RTVE povedal poveljnik gasilcev v Cordobi Francisco Carmona.

Najhujša železniška nesreča v Španiji se je zgodila leta 2013 v Galiciji. V iztirjenju hitrega vlaka je umrlo 80 ljudi, 140 pa je bilo ranjenih.

Izjave prič: Čutilo se je kot potres

Salvador Jimenez, novinar RTVE, ki je bil na enem od vlakov, je povedal, da se je trčenje zdelo podobno potresu. "Bil sem v prvem vagonu. V tistem trenutku se je zdelo, kot da bi bil potres, in vlak se je iztiril," je dejal Jimenez. "Ljudje so kričali in klicali zdravnike," pa je grozo za javno radiotelevizijo Canal Sur opisal potnik José, ki je bil na poti v Madrid.

Preiskava poteka

Uradni vzrok najhujše železniške nesreče v Španiji v več kot desetletju še ni znan, preiskava pa naj bi trajala vsaj mesec dni. Vse železniške povezave med Madridom in Andaluzijo so po nesreči prekinjene, odpovedane bodo tudi danes.

