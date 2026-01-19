Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V trčenju hitrih vlakov v Španiji umrlo najmanj 21 ljudi

Cordoba, 19. 01. 2026 06.29 pred 44 minutami 3 min branja 0

Avtor:
U.Z.
Nesreča hitrih vlakov v Španiji

Na jugu Španije sta trčila hitra vlaka, pri čemer je umrlo najmanj 21 ljudi, oblasti pa opozarjajo, da bi se število smrtnih žrtev lahko še povečalo. Več kot 30 ljudi se zaradi hudih poškodb zdravi v bolnišnici. Vzrok nesreče še ni znan.

Huda železniška nesreča se je zgodila malo pred 19. uro po lokalnem času v bližini mesta Adamuz, blizu Cordobe v Andaluziji. Hitri vlak, ki je vozil iz Malage v Madrid, se je iztiril in zapeljal na drug tir, je po poročanju BBC-ja sporočil upravljavec železniškega omrežja Adif.

Iztirjeni vlak je nato trčil v vlak, ki mu je iz Madrida prišel naproti in je bil namenjen v Huelvo.

Pri tem je umrlo najmanj 21 ljudi. Reševalne službe so sporočile, da je bilo v trčenju poškodovanih najmanj 73 ljudi. Hudo poškodovanih je najmanj 24 ljudi, vključno s štirimi otroki.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Po besedah španskega ministra za promet Oscarja Puente sta dva vagona vlaka Renfe zaradi silovitosti trčenja zdrsnila po nasipu, večina ubitih in poškodovanih pa je sedela v sprednjih vagonih drugega vlaka. 

Dodal je še, da se nesreča zdi "izjemno nenavadna", saj se je vlak iztiril na ravnem odseku proge, ki je bila maja lani prenovljena. Vsi železniški strokovnjaki, s katerimi se je posvetovala vlada, so "zaradi nesreče zelo zmedeni", je povedal novinarjem v Madridu.

Udeleženih več kot 400 potnikov

Na potniškem vlaku zasebne družbe Iryo, ki je v lasti italijanskih železnic Trenitalia in se je prvi iztiril, je bilo približno 300 potnikov, na drugem vlaku, ki ga je upravljala družba Renfe, pa približno 100. Tudi ta se je ob trčenju iztiril.

Španski premier Pedro Sánchez je po nesreči sporočil, da Španijo čaka "noč globoke bolečine".

Zahtevno reševanje

Župan Adamuza, Rafael Moreno, ki je bil eden prvih na kraju nesreče, pa je prizorišče opisal kot "nočno moro". Na posnetkih s kraja dogodka se vidi, da so se nekateri vagoni prevrnili na bok. Reševalci plezajo po vlaku, da bi ljudi rešili skozi vrata in okna vlaka.

Zverižene razbitine vlaka po besedah reševalcev otežujejo reševanje preživelih. "Morali smo odstraniti mrtvo osebo, da smo lahko dosegli nekoga živega. To je zelo težko delo," je na španski javni radioteleviziji RTVE povedal poveljnik gasilcev v Cordobi Francisco Carmona.

Najhujša železniška nesreča v Španiji se je zgodila leta 2013 v Galiciji. V iztirjenju hitrega vlaka je umrlo 80 ljudi, 140 pa je bilo ranjenih.

Izjave prič: Čutilo se je kot potres

Salvador Jimenez, novinar RTVE, ki je bil na enem od vlakov, je povedal, da se je trčenje zdelo podobno potresu. "Bil sem v prvem vagonu. V tistem trenutku se je zdelo, kot da bi bil potres, in vlak se je iztiril," je dejal Jimenez.

 "Ljudje so kričali in klicali zdravnike," pa je grozo za javno radiotelevizijo Canal Sur opisal potnik José, ki je bil na poti v Madrid.

Preiskava poteka

Uradni vzrok najhujše železniške nesreče v Španiji v več kot desetletju še ni znan, preiskava pa naj bi trajala vsaj mesec dni.

Vse železniške povezave med Madridom in Andaluzijo so po nesreči prekinjene, odpovedane bodo tudi danes.

Izrazi sožalja

Španski kralj Filip VI. in kraljica Letizia sta sporočila, da novice o nesreči spremljata z "veliko zaskrbljenostjo". "Sorodnikom in bližnjim umrlih izrekamo najiskrenejše sožalje, ranjenim pa želimo čimprejšnje okrevanje," je sporočila kraljeva palača.

Francoski predsednik Emmanuel Macron, italijanska premierka Giorgia Meloni in predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen so objavili izjave, v katerih so izrazili sožalje.

"Moje misli so z žrtvami, njihovimi družinami in vsem španskim ljudstvom. Francija vam stoji ob strani," je Macron zapisal na družbenih omrežjih.

Poglavja:
Na vrh 400 potnikov Reševanje Priče Vzrok Sožalja
španija vlak nesreča trčenje železniška

Bo Trump uvedel carine tudi za Slovenijo?

KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Ko spolna želja izzveni: vpliv na partnerski odnos
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Pasivnost najstnikov ni lenoba, je sporočilo
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
Tuširanje otrok: Ali je res potrebno vsak dan?
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
5 zimskih pravil Skandinavcev za srečne otroke
zadovoljna
Portal
Anamaria Goltes objavila fotografije, ki jih še niste videli
Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
Dnevni horoskop: Biki zaupajo vase, raki postavljajo meje
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
To je oblika torbice, ki bo letos nepogrešljiva
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo
Seksi Srb je končno pripravljen na resno zvezo
vizita
Portal
Bi lahko naredili 20.0000 korakov na dan?
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
5 presenetljivih virov mikroplastike v vaši vsakodnevni prehrani
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Živilski konzervansi in tveganje za raka ter sladkorno bolezen tipa 2
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
Prekinitveni post: nova raziskava odpira vprašanja
cekin
Portal
Ali se težko lotite opravil?
Planet na robu finančne insolventnosti
Planet na robu finančne insolventnosti
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Razpis za delovna mesta z brezplačnim bivanjem
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
Ko je vsak klik potencialna katastrofa
moskisvet
Portal
Nikoli ne boste uganili, čigav brat je on
Izklop tega sistema vas lahko drago stane
Izklop tega sistema vas lahko drago stane
Najuspešnejši ljudje se januarja izogibajo tem stvarem
Najuspešnejši ljudje se januarja izogibajo tem stvarem
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
Nevidna zimska nevarnost, ki ogroža voznike v mrazu
dominvrt
Portal
Priprave na vrtnarsko sezono: Kaj lahko sejemo že januarja?
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
6 presenetljivih načinov, kako pozimi ohraniti sobne rastline zdrave
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
Čista steklokeramična plošča brez uporabe kemikalij
To je kuhinja Luke Modrića
To je kuhinja Luke Modrića
okusno
Portal
Dobra enostavna kosila za vsak dan v tednu
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Osvežilna solata, ki je popolna izbira za hiter obrok
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Popoln mlečni gres: ključno je osnovno razmerje
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
Domača goveja enolončnica, ki pogreje in nasiti
voyo
Portal
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
Čas smrti
Čas smrti
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1450