V nesreči indijskega letala med pristajanjem umrlo 18 ljudi

Boeing 737, ki je prispel iz Dubaja, je med monsunskim deževjem zdrsnil s konca pristajalne steze, ki je bila mokra, in se na letališču prelomil na dva dela, so sporočile pristojne oblasti. Na letalu so bili Indijci, ki so jih vračali v domovino, potem ko so ostali ujeti v zalivskih državah med širjenjem novega koronavirusa. Na krovu je bilo 184 potnikov, vključno z desetimi otroki, šest članov posadke in dva pilota, ki sta v nesreči umrla.