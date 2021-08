V nesreči kombija, ki je prevažal 29 prebežnikov, najmanj deset mrtvih

Šerif okrožja Brooks Urbino Martinez je povedal, da je bil kombi registriran za prevoz le 15 potnikov. Poleg tega, da je bil občutno preobremenjen, je tudi vozil prehitro. Voznik je ob tem nad vozilom izgubil nadzor in kombi se je prevrnil. Martinez je zanikal, da bi vozilo preganjala policija ali mu sledila in bi zato vozil nad omejeno hitrostjo.

Časnik The Dallas Morning News ob tem navaja, da so – sodeč po poročilih – vozniki, ki prevažajo nezakonite migrante, pogosto mladi. Sprovajalci jih novačijo za vožnjo občutno prenapolnjenih vozil, na drugi strani pa jim prebežniki za to plačajo zelo visoke vsote denarja.

Victor Manjarrez, direktor Centra za pravo in vedenje na teksaški univerzi v El Pasu, je za časopis povedal, da kriminalne združbe osebe, ki bi bile pripravljene prebežnike prepeljati čez mejo, pogosto iščejo in rekrutirajo iz teksaških mest, v preteklosti pa tudi iz Latinske Amerike. Kot pravi, vozniki tudi sami pogosto iščejo varen prehod čez mejo v ZDA, vodje združb pa jim ponujajo popust, če se strinjajo s tem, da bodo mejo prečkali za volanom. "Rečejo jim: Če te dobijo, bo zate slabo," dodaja Manjarezz. A, kot dodaja, so to pogosto mladi ljudje, neizkušeni v vožnji, ki vozijo občutno nad omejeno hitrostjo. Vse to pa je v preteklosti že večkrat vodilo v hude prometne nesreče.

Podobna se je zgodila marca letos, ko je tovornjak s polpriklopnikom, ki je prevažal 25 migrantov, v Kaliforniji trčil v športno vozilo. Umrlo je 13 ljudi.

Le nekaj tednov pozneje je v trčenju dveh tovornih vozil v teksaškem Del Riu umrlo osem prebežnikov. Nesreča se je zgodila med policijskim pregonom ob meji – policija je skoraj 50 kilometrov preganjala tovornjak s prebežniki, ta pa je nato trčil v drugega.