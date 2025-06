V nesreči letala Air India ugasnila življenja celih družin

OGLAS

Letalo boeing 787-8 Dreamliner družbe Air India je bilo v četrtek namenjeno na letališče Gatwick v Londonu, vendar je skoraj nemudoma po vzletu padlo na naseljeno območje med letališčem in bolnišnico v mestu Ahmedabad v indijski zvezni državi Gujarat. Na krovu je bilo skupno 242 ljudi, vključno z desetimi člani posadke in dvema pilotoma. Nesrečo je preživel le en potnik. Še najmanj 38 ljudi je umrlo tudi na kraju strmoglavljenja letala, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Preiskovalci so našli eno od dveh črnih skrinjic. Vzrok nesreče za zdaj ni znan, kot poroča STA.

Kdo so žrtve?

Med žrtvami je 24-letna Kinal Mistry, ki se je z letalom vračala v London, kjer je živela s svojim možem in vodila kulinarični posel. Tik pred njenim odhodom so z očetom, Surajem Mistryjem, posneli družinski selfi – nasmejana Kinal ni slutila, da bo to njena zadnja fotografija. Njeno truplo, kot mnoga druga, še ni bilo identificirano. "Bila je čudež, polna življenja, svetilnik za vse okoli sebe," je v solzah povedal njen oče, še vedno oblečen v ista oblačila, kot ob njenem slovesu. Med smrtnimi žrtvami je tudi britansko-indijska družina Joshi – zdravnika Prateek in Komi s tremi otroki, ki sta skupaj sanjala o novem življenju v Veliki Britaniji. Tudi 19-letni Sahil Salim Ibrahim Patel, ki je prvič sedel na letalo zaradi štipendije v Londonu, je med umrlimi, kot poroča The Guardian.

Smrt tudi v študentskem domu

Ko je letalo treščilo na tla, je zadelo stavbo študentskega doma, kjer je bivalo več sto študentov medicine. Najmanj pet jih je umrlo, okoli 50 je ranjenih, več pa jih še vedno pogrešajo. Med pogrešanimi sta tudi Sarla Ben, kuharica v menzi, in njena dveletna vnukinja, ki sta bili v času nesreče znotraj objekta. 15-letni Aakash Patni je prav tako izgubil življenje, ko je pomagal mami na stojnici s čajem pred stavbo. Njegova mama Sita Devi je preživela, a ima hude opekline in še ne ve, da njen sin ni več živ.

Arjun Patoliya, 37-letni oče iz Velike Britanije, je potoval v Indijo, da bi poskrbel za pogreb svoje žene Bharti, ki je pred kratkim umrla za rakom. Po raztrosu njenega pepela v domačem kraju v Gujaratu se je vkrcal na let Air India AI-171 iz Ahmedabada proti londonskemu letališču Gatwick. Po nesreči je umrl. Patoliya je za seboj pustil dve hčerki, stari štiri in osem let. Družinski prijatelji so sprožili kampanjo GoFundMe, da bi zagotovili sredstva za njuno prihodnost.

Strmoglavljeno letalo v Indiji FOTO: Profimedia icon-expand

Na strani kampanje piše: "V samo 18 dneh sta dve mladi sestri – stari komaj 4 in 8 let – izgubili oba svoja ljubljena starša. Njuna prihodnost je zdaj v naših rokah."