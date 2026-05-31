Tujina

V nesreči med neurjem umrli dve osebi, udarilo tudi med krstom

Berlin, 31. 05. 2026 17.07 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
N.Š.
Podrto drevo

Nemčijo je zajel izrazit vremenski preobrat, ki je že zahteval smrtni žrtvi. V zvezni deželi Baden-Württemberg sta v prometni nesreči, povezani z neurjem, umrla dva človeka. Oblasti medtem svarijo, da najhujše ponekod še prihaja.

Po več dneh visokih temperatur so dele države zajele močne nevihte z obilnimi padavinami, veliko točo in močnimi sunki vetra. Nemška vremenska služba je za dele Bavarske, Baden-Württemberga, Hessna, Spodnje Saške in Severnega Porenja - Vestfalije izdala rdeča opozorila. Meteorologi opozarjajo na možnost podrtih dreves, poškodb na električnem omrežju, poplavljenih cest in kleti ter nevarnega akvaplaninga.

Neurja so povzročila tudi več drugih incidentov. Med krstom v cerkvi svetega Pavla v Osnabrücku je v objekt udarila strela. Po navedbah policije ni bil poškodovan nihče. V kraju Melle pa je strela zanetila požar na strehi stanovanjske hiše. Stanovalci so se pravočasno umaknili, škoda je ocenjena na okoli 50.000 evrov.

Vremenoslovci opozarjajo, da se bodo nevihte v večernih urah pomikale proti jugu države. Med najbolj ogroženimi območji je tudi širše območje Münchna, kjer obstaja nevarnost močnih neviht, toče in lokalnih poplav.

