V nesreči na Brionih umrl dveletni otrok, njegova mati hudo poškodovana

Predstavniki Nacionalnega parka Brioni so potrdili, da je avtomobil, udeležen v nesreči, vozil njihov zaposleni. "Naši nadzorniki imajo avtomobile, ki jih uporabljajo za nadzor in obhod otoka, da bi zagotovili varnost. Nesreča se je zgodila v bližini kavarne Školjka, kjer sicer ni mogoče voziti z neprilagojeno hitrostjo. Vsi v Nacionalnem parku Brioni smo šokirani nad tem dogodkom," je za portal dnevnik.hr povedala tiskovna predstavnica parka Reanna Brajković Relić.

Policija podrobnosti nesreče ne razkriva, po navedbah prič, ki so spregovorile za hrvaške medije, pa naj bi otrok stekel pred avto, mati pa ga je skušala ujeti.

Hudo poškodovano Poljakinjo in otroka so sprejeli v puljski bolnišnici, policija pa je bila danes obveščena, da je otrok zaradi hudih poškodb umrl.

Tamkajšnja policija je za hrvaške medije pojasnila, da je 51-letni moški iz Fažane v nedeljo vozil po otoku Veliki Brion, ko je v nekem trenutku iz neznanega razloga zbil 36-letno državljanko Poljske in njenega otroka, ki sta prečkala cesto.

Dnevnik.hr ob tem poroča, da naj bi bila 36-letna Poljakinja noseča, utrpela pa naj bi zlom ključnice, a ni življenjsko ogrožena. Priča je za portal povedala, da je voznik po trku kričal, da je otrok skočil pred vozilo in da misli, da ga je povozil. Mimoidoči so otroku nudili prvo pomoč. Vsi vpleteni v nesrečo so bili v hudem šoku, je povedala priča.

Po neuradnih informacijah portala je voznik, ki je trčil v otroka, pred dvema letoma v prometni nesreči izgubil hčerko.