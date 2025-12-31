V nesreči na Monte Moro udeleženi dve kabini, preiskovalci žičnico zapečatili

Nesreča se je zgodila v torek dopoldne na gorski postaji Monte Moro na višini okoli 2800 metrov, ko se zgornja kabina zaradi tehnične okvare na zavornem sistemu pri vstopu v postajo ni pravočasno upočasnila in je s previsoko hitrostjo trčila v pregrado.
Že pred postajo je upravljalec v kabini sicer opazil, da se hitrost ne zmanjšuje, zato je kabino skušal ustaviti z ročno zavoro, kar je nato tudi zmanjšalo silo trka. Medtem je spodnja kabina, ki je potovala v nasprotno smer, trčila v postajo nižje, v kabini je bil upravljalec žičnice, ki se je poškodoval.
Med poškodovanimi jo je najslabše odnesel 59-letni moški, ki ima porezano roko, poroča Ansa.
Kakih sto ljudi, ki je čakalo na prevoz z žičnico, je obtičalo na višini 2800 metrov, zato so jih morali v dolino prepeljati s helikopterji.
Točen vzrok nesreče bodo ugotavljali s preiskavo, zato bo žičnica zaprta. Kabinska žičnica ima sicer zavorni sistem, ki se aktivira avtomatsko, ko se kabina približuje postaji. Po poročanju Corriere della Sera je bila težava v programski opremi zavornega sistema, ki ni zaznala prihoda kabine in posledično tudi ni aktivirala zavor.
Žičnica je bila zgrajena že leta 1962, a je bila pred slabimi tremi leti temeljito prenovljena, vključno z novimi motorji, škripci in kabinami v vrednosti dveh milijonov evrov.
