V nesreči na Monte Moro udeleženi dve kabini, preiskovalci žičnico zapečatili

Nesreča se je zgodila v torek dopoldne na gorski postaji Monte Moro na višini okoli 2800 metrov, ko se zgornja kabina zaradi tehnične okvare na zavornem sistemu pri vstopu v postajo ni pravočasno upočasnila in je s previsoko hitrostjo trčila v pregrado.

Že pred postajo je upravljalec v kabini sicer opazil, da se hitrost ne zmanjšuje, zato je kabino skušal ustaviti z ročno zavoro, kar je nato tudi zmanjšalo silo trka. Medtem je spodnja kabina, ki je potovala v nasprotno smer, trčila v postajo nižje, v kabini je bil upravljalec žičnice, ki se je poškodoval.