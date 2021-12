V nesreči na napihljivem gradu umrli štirje otroci, pet ranjenih

Otroci so se igrali na napihljivem gradu zadnji dan šolskega leta v osnovni šoli v Devonportu na severni obali Tasmanije. "Zdi se, da je sunek vetra povzročil, da se je grad dvignil v zrak," je v izjavi medijem pred šolo povedala načelnica tamkajšnje policije Debbie Williams. Starše otrok so o nesreči takoj obvestili, otroci pa so prejeli prvo pomoč reševalcev, preden so jih s helikopterjem pripeljali na zdravljenje v bolnišnico. Nesreča se je sicer zgodila danes okoli 10. ure po lokalnem času.

Avstralski premier Scott Morrison je nesrečo označil za nepredstavljivo in srce parajočo. "Mlajši otroci na zaključnem dnevu šolskega leta ... in to se spremeni v tako grozljivo tragedijo. Preprosto ti zlomi srce," je dejal.

To sicer ni prva takšna usodna nesreča, ki se je zgodila na napihljivem gradu. Leta 2019 sta v podobni nesreči na Kitajskem umrla dva otroka, 20 jih je bilo poškodovanih. Leto prej je v Združenem kraljestvu umrlo dekle, potem ko je padlo z gradu, ki je po navedbah očividcev eksplodiral na plaži v Norfolku. Dva delavca na sejmišču pa sta bila zaradi hude malomarnosti zaprta zaradi naklepnega uboja, potem ko je marca 2016 v Essexu eksplodiral napihljiv grad s sedemletnim otrokom.