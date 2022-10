V nesreči na narasli reki umrlo najmanj 76 ljudi, večinoma ženske in otroci

Čoln, na katerem naj bi bilo okrog 85 ljudi, je plul po reki Niger, ko se je prevrnil. Glede na nekatere navedbe naj bi pred tem utrpel okvaro motorja in se zaletel v most. Večina žrtev naj bi bilo žensk in otrok, ki so se želeli umakniti na varno, potem ko so njihova naselja prizadele poplave, poroča britanski BBC .

Pred tem so v nedeljo pristojne službe sporočile, da iskanje ovirajo narasle vode. "Raven vode je zelo visoka in preveč tvegana za mirno operacijo iskanja in reševanja," je za francosko tiskovno agencijo AFP dejal predstavnik nacionalne agencije za upravljanje naravnih nesreč Thickman Tanimu. Po njegovih besedah so poplave najhujše v državi v več letih.

Nesreče čolnov so v Nigeriji relativno pogoste, v veliki meri so zanje krivi preobremenjenost plovil in slabi varnostni ukrepi.

Od začetka letošnje deževne sezone so sicer poplave prizadele več regij države z več kot 200 milijoni prebivalcev. Glede na navedbe reševalnih služb je umrlo že več kot 300 ljudi, najmanj 100.000 naj bi jih ostalo brez strehe nad glavo. Škodo so poplave povzročile tudi na kmetijskih zemljiščih.