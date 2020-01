V nesreči pet mrtvih in 60 poškodovanih

Poškodovane osebe, stare od sedem do 67 let, naj bi bile zunaj smrtne nevarnosti, čeprav dva poškodovana ostajata v kritičnem stanju, poročajo ameriški mediji. Med smrtnimi žrtvami sta dva voznika UPS, treh žrtev pa državna policija še ni identificirala.

V ameriški zvezni državi Pensilvanija se je zgodila huda prometna nesreča, v kateri je umrlo pet oseb, okoli 60 pa je ranjenih. Nesreča se je zgodila, ko je voznik avtobusa na hribu izgubil oblast nad vozilom in se prevrnil, kar je sprožilo verižno trčenje, v katerem so bili udeleženi še trije tovornjaki s prikolicami in osebno vozilo.

Tiskovni predstavnik policije Stephen Limanije povedal, da je avtobus vozil iz New Jerseyja v Ohio. Med vožnjo po klancu navzdol je v ovinku obvozil nasip in se prevrnil, vanj pa sta nato trčila dva tovornjaka s prikolicama, tretja prikolica pa je nato trčila v omenjena tovornjaka. V nalet je bil vključen tudi osebni avtomobil. Posnetki s kraja nesreče kažejo trčenje številnih vozil, med katerimi je tudi uničen FedExov tovornjak, iz katerega so se po avtocesti raztresli paketi.

Zaradi obsežnega reševanja so bolnišnice na pomoč poklicale socialne delavce in psihologe, ki pomagajo udeleženim pri travmah. "Ljudje, ki prihajajo k nam, niso le fizično poškodovani, ampak so bili poškodovani tudi z duševnega stališča," je povedal Mark Rubino, predsednik bolnišnice Forbes, ki je oskrbela enajst poškodovanih. Oskrbeli so zlome kosti, možganske krvavitve, pretrese, odrgnine in poškodbe hrbtenice.

Med poškodovanimi so tudi študenti in osebe, ki so se vračale iz družinskih obiskov. Številni, ki so potovali z avtobusom, so tujci, med njimi nekateri sploh ne govorijo angleško, v razbitinah pa so izgubili prtljago in osebne dokumente.

Vzrok nesreče ostaja neznan, po besedah Limanija pa bi lahko trajalo več tednov ali celo mesecev, da bodo ugotovili, kaj je povzročilo eno najhujših nesreč. Preiskovalna ekipa je z delom že začela, ali je bilo za nesrečo krivo tudi vreme, pa še ne morejo trditi.

Angela Maynard, voznica iz Kentuckyja, je povedala, da so bile ceste zaradi snega mokra, vendar ne preveč spolzke. Maynardova je med vožnjo naletela na nesrečo in poklicala policiste. "Bilo je grozno." Videla je veliko dima, ampak nič ognja. S sovoznikom sta eno osebo našla ujeto v vozilu, drugo pa na tleh. "Poskušala sem ga zamotiti, govoriti, dokler ni prišla medicinska pomoč. Bil je v slabem stanju. Nenehno je izgubljal zavest," je povedala.

Zaradi nesreče, ki se je zgodila v nedeljo zjutraj na gorskem in podeželskem odseku okoli 50 kilometrov vzhodno od Pittsburga, je bila avtocesta popolnoma zaprta do večera.