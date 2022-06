V nesreči potniškega vlaka na Slovaškem več deset poškodovanih

Sinočnjo nesrečo na Slovaškem so za slovaško tiskovno agencijo Tasr potrdili tako pri državnem železniškem potniškem prevozniku ZSSK kot tudi na na ministrstvu za promet, kjer pa podatkov o žrtvah niso navedli.

Trčenje se je zgodilo na glavni progi med mestoma Žilina in Košice, v bližini krajev Vrutky in Varin v osrednjem delu države. V potniški vlak, ki se je pred tem pokvaril in zato ustavil na tirih, je trčila lokomotiva, ki mu je prihajala na pomoč. Na prizorišče so nemudoma prispeli gasilci in reševalci, kmalu za njimi pa tudi slovaški prometni minister Andrej Doležal. Sprva se je govorilo o kar sto poškodovanih, a so kasneje to število znižali na najmanj 50.