V nesreči potniškega vlaka v Avstraliji dva mrtva in več poškodovanih

Državna požarna uprava (CFA) je sporočila, da se je lokomotiva, ki je vozila pet potniških vagonov, iztirila v bližini postaje Wallan, kar je okoli 45 kilometrov severno od Melbourna. Nesreča se je zgodila okoli 20. ure po lokalnem času. Na kraj nesreče so prispeli reševalci, železniško progo med Melbournom in Sydneyjem pa so zaprli.

"Dve osebi sta umrli na kraju nesreče, številni pa so ranjeni. Ostale informacije bomo posredovali takoj, ko bo mogoče," je sporočila policija. Na kraj dogodka, ki ga je CFA opisala kot "zelo kaotičnega", so poslali najmanj tri helikopterje. Vse potnike, ki so lahko sami zapustili vlak, so odpeljali do triažnega centra, ki so ga vzpostavili v bližini nesreče. Reševalci so potrdili, da so oskrbeli "večje število ljudi", eno osebo pa so s helikopterjem prepeljali v Melbourne.

Potnica je prek Twitterja sporočila, da je večina ljudi lahko sama zapustila vlak. "Bili smo v šoku. Na srečo je iz našega vagona poškodovanih le nekaj oseb." Mediji poročajo, da naj bi žrtvi potovali v voznikovem vagonu.