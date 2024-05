V nesreči tesle umrli trije mladi, 500 gospodinjstev ostalo brez elektrike

Policija pravi, da je 22-letni voznik vozil najmanj dvakratno hitrost od omejitve, ki je bila 60 kilometrov na uro, še bolj verjetno pa je vozil s hitrostjo 160 kilometrov na uro. "Hitrost je bila tako velika, da je vozilo dvignilo v zrak in odletelo po zraku ... Kakšnih 30 metrov," je dejal Russo. "To je res grozljivo. In še tik pred materinskim dnevom," je dodal.

Preiskovalci so povedali, da je glede na dokaze s kraja dogodka možno, da je bila nesreča povezana tudi z alkoholom.

Od šestih mladih, ki so sedeli v tesli, je tri osebe ob trku vrglo iz vozila, glede na podatke policije tudi niso bile pripete z varnostnim pasom. Tri osebe so na kraju dogodka umrle, eden od umrlih je bil voznik. Ameriški mediji sicer niso natančni s podatkom, ali so umrle prav osebe, ki jih je vrglo z vozila. Še tri mlade pa so medtem prepeljali v bližnje bolnišnice, v soboto zvečer naj bi bili v stabilnem stanju.

Žrtve stare med 17 in 22 let

Ena od mam je že identificirala truplo svojega 20-letnega sina. Pojasnila je, da je sedel na zadnjem sedežu tesle.

Russo je pojasnil, da so bile žrtve stare med 17 in 22 let, nekateri od njih pa so obiskovali zasebno krščansko pripravljalo srednjo šolo Maranatha. Uradniki šole so, ko so izvedeli za nesrečo, objavili sporočilo za javnost. "Žalujemo zaradi neizmerne izgube in izrekamo iskreno sožalje družinam vseh prizadetih. Za tolažbo in moč se obračamo na svojo vero v Jezusa Kristusa in tudi ostale vabimo, da se nam pridružijo v molitvi za vse, ki trpijo," so zapisali.

Več kot 500 domov je ostalo brez elektrike

Več kot 500 domov je zaradi nesreče ostalo brez elektrike, vendar pa so ekipe večini območja oskrbo z energijo ponovno zagotovili v 45 minutah. Tehniki so sicer poškodovani električni drog popravljali še do poznega večera.