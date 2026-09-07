V nesreči tovornega letala na letališču v Miamiju najmanj pet mrtvih

Tovorno letalo boeing 767-300 družbe Amazon Prime Air je včeraj popoldne, malo pred 14. uro po lokalnem času priletelo iz portoriškega San Juana, med pristankom v Miamiju pa s steze zdrsnilo na bližnjo cesto in trčilo v več vozil. Za tem je zagorelo, iz njega sta se valila gost dim in ogenj, so sporočili iz gasilske službe okrožja Miami-Dade. Na kraju nesreče je posredovalo več kot 60 gasilskih enot in približno 200 reševalcev, poroča televizija CNN. Pet ljudi je umrlo, še pet je bilo poškodovani, od tega trije huje in so v kritičnem stanju. Najmanj dve osebi sta bili ujeti v vozilih, v katera je letalo trčilo, pilot in kopilot pa sta po nesreči ostala ujeta v letalu. Letališče je takoj po nesreči odpovedalo vse lete, do večera pa so znova odprli dve od štirih vzletno-pristajalnih stez.

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"Potrdimo lahko, da je bilo letalo Amazon Air, ki ga je upravljala družba 21 Air, danes udeleženo v incidentu pri poskusu pristanka na mednarodnem letališču v Miamiju," je sporočila predstavnica Amazona Kelly Nantel. Dodala je, da družba skupaj z lokalnimi oblastmi zbira informacije o dogodku. "Naša absolutna prednostna naloga v tem trenutku je varnost, dobro počutje in oskrba vseh vpletenih v ta incident," je dejala. Družba 21 Air je tovorni letalski prevoznik s sedežem v Miamiju, ki opravlja lete za podjetja, kot sta Amazon in DHL, pri čemer uporablja letala boeing 767. Ameriški nacionalni odbor za varnost v prometu (NTSB) je sporočil, da zbira informacije o nesreči, preiskavo pa bo vodila tudi Zvezna uprava za zračni promet (FAA). Pregled posnetkov komunikacije med kontrolo zračnega prometa in posadko, ki ga je opravil CNN kaže, da pilota pred pristankom nista razglasila izrednih razmer in še ni jasno zakaj jima ni uspelo zaustaviti letala po pristanku. Inšpekcijske službe so kasneje sporočile, da na pristajalni stezi niso našle delov letala ali drugih ostankov. Letalo pa je po zdrsu s steze poškodovalo navigacijsko opremo.

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Zdrsi letal s pristajalnih stez so po podatkih Mednarodnega združenja letalskih prevoznikov (IATA) najpogostejši incidenti povezani z letali po svetu, še poroča CNN.