V nesreči trajekta v Indoneziji več mrtvih, številni pogrešani

Po podatkih reševalne službe še vedno pogrešajo več kot 120 ljudi s trajekta, ki je v času slabega vremena potonil v Javanskem morju. Z različnimi ladjami so rešili skupno 115 ljudi.
Plovilo Virgo Transport 8 je bilo danes zjutraj, kmalu po izplutju iz Surabaye na Javi, prijavljeno kot pogrešano, ko je izgubilo stik s svojim matičnim podjetjem. Namenjeno je bilo v Banjarmasin v pokrajini Južni Kalimantan na Borneu.
Reševalci so sprožili iskalno akcijo in na območje zadnje znane lokacije trajekta, zabeležene približno 150 kilometrov od obale pri Banjarmasinu, napotili ekipo, plovila in helikopter.
Kot je povedal vodja lokalne reševalne službe v Banjarmasinu, je reševanje oteževalo razburkano morje z visokimi valovi.
Pomorske nesreče so v Indoneziji, arhipelagu z več kot 17.000 otoki, pogoste, tudi zaradi nizkih varnostnih standardov in nepredvidljivega vremena.
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