V nesreči trajekta v Indoneziji več mrtvih, številni pogrešani

Po podatkih reševalne službe še vedno pogrešajo več kot 120 ljudi s trajekta, ki je v času slabega vremena potonil v Javanskem morju. Z različnimi ladjami so rešili skupno 115 ljudi.

Plovilo Virgo Transport 8 je bilo danes zjutraj, kmalu po izplutju iz Surabaye na Javi, prijavljeno kot pogrešano, ko je izgubilo stik s svojim matičnim podjetjem. Namenjeno je bilo v Banjarmasin v pokrajini Južni Kalimantan na Borneu.