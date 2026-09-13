Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

V nesreči trajekta v Indoneziji več mrtvih, številni pogrešani

Džakarta, 13. 09. 2026 12.47 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Nesreča trajekta v Indoneziji

V Javanskem morju je potonil potniški trajekt, pri čemer je umrlo najmanj šest ljudi, več kot 120 ljudi še pogrešajo, so sporočili reševalci. Na trajektu, ki je plul med indonezijskima otokoma Java in Borneo, je bilo 243 potnikov in članov posadke. Iskanje morebitnih preživelih poteka v težkih razmerah.

Po podatkih reševalne službe še vedno pogrešajo več kot 120 ljudi s trajekta, ki je v času slabega vremena potonil v Javanskem morju. Z različnimi ladjami so rešili skupno 115 ljudi.

Plovilo Virgo Transport 8 je bilo danes zjutraj, kmalu po izplutju iz Surabaye na Javi, prijavljeno kot pogrešano, ko je izgubilo stik s svojim matičnim podjetjem. Namenjeno je bilo v Banjarmasin v pokrajini Južni Kalimantan na Borneu.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Reševalci so sprožili iskalno akcijo in na območje zadnje znane lokacije trajekta, zabeležene približno 150 kilometrov od obale pri Banjarmasinu, napotili ekipo, plovila in helikopter.

Kot je povedal vodja lokalne reševalne službe v Banjarmasinu, je reševanje oteževalo razburkano morje z visokimi valovi.

Pomorske nesreče so v Indoneziji, arhipelagu z več kot 17.000 otoki, pogoste, tudi zaradi nizkih varnostnih standardov in nepredvidljivega vremena.

indonezija trajekt nesreča

Kaos na Reki: z avtomobili divjali po mestu, množica blokirala cesto

24ur.com Šest mrtvih in številni pogrešani po potopu trajekta na Baliju
24ur.com Zagorel trajekt: najmanj pet oseb umrlo, več pogrešanih
24ur.com Indonezija: katastrofalne poplave in plazovi terjali 84 življenj
24ur.com Poplave in plazovi v jugovzhodni Aziji terjali že 600 življenj
24ur.com Poplave in plazovi v Indoneziji vzeli že več kot tisoč življenj
24ur.com Del Azije pod vodo: več kot tisoč žrtev, najhuje v Indoneziji in na Šrilanki
Priporoča
  • naslovnica
  • Cozze peč za pico
  • Kaminska peč Robot Taurus
  • Kärcher parni čistilnik
  • Kingstone žar na oglje
  • Nadstrešek Andy
  • Omara za opremo Arya
  • Paviljon Milos
  • Regalux regal
  • Sheppach cepilec drv
  • Vrtna hiška Lauters
  • Weber plinski žar
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Pevka pokazala skoraj odrasla dvojčka: "Kot da gledamo trojčke"
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Porod se ne začne vedno tako, kot ga prikazujejo v filmih
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Zakaj "pridni otroci" pogosto potlačijo čustva
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
Rodila pri 44 letih, nato pa sprejela odločitev, ki je mnogi ne bi pričakovali
zadovoljna
Portal
Igralka razkrila, zakaj v javnosti pogosto nosi ruto
To je najsrečnejši kraj na svetu
To je najsrečnejši kraj na svetu
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Tedenski horoskop: Ribe čaka posebna energija, škorpijone pa veliko kemije
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
Dnevni horoskop: Dvojčke čaka iskrica, device iščejo iskrenost
vizita
Portal
Ateroskleroza odkrita pri 57 odstotkih zdravih odraslih
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Imajo veliko kalorij, a jih vaše telo potrebuje: živila, ki jih ne bi smeli črtati z jedilnika
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Zakaj se vam tresejo roke, čeprav niste živčni
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
Ste jeseni ves čas utrujeni? To se v vašem telesu spremeni, ko se dnevi skrajšajo
cekin
Portal
Odkrili smo poceni jesenski pobeg: morje, sonce in ležalniki za 5 evrov
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Lahko zaradi objav na TikToku izgubite službo? Primer zaposlene je sprožil burno razpravo
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Na letališča prihaja velika sprememba: priljubljen trik s kovčki bo kmalu prepovedan
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
Šok za kupce nepremičnin: skoraj 23.000 evrov za kvadrat
moskisvet
Portal
Kennedyjeva hči je bila podvržena lobotomiji: pri 23 letih se je njeno življenje za vedno spremenilo
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Namesto kondoma uporabil epoksidno lepilo, nato umrl
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Več kot 50 let je čakal na ta trenutek
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
Igralka že sedem let ni bila na zmenku
dominvrt
Portal
Bolj ko je hladno, lepša je: ta rastlina je pravi okras jesenskega vrta
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Žuželke v kopalnici? Najprej preverite odtok
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Videti je čudovito, a za tem priljubljenim trendom se skriva temnejša plat
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
Shranjevanje mete: katera metoda najbolje ohrani njen svež okus?
okusno
Portal
Ian navdušil z italijansko klasiko: Pripravite njegove agnolotte
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Ko enkrat poskusite te polpete, jih boste pripravljali vedno znova
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Enostavno pecivo s slivami, ki se odlično poda k skodelici kave
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
Tako so ajdove žgance pripravljale naše babice: skrivnost je bila v posebnem postopku
voyo
Portal
Otok ljubezni Adria
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
Umori Reinerjevih: Kaj se je zares zgodilo?
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
Sezona porok
Sezona porok
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1951