V nesreči turističnega avtobusa v Švici več mrtvih in ranjenih

Nesreča se je zgodila med občinama Susch in Zernez v kantonu Graubünden.
Na posnetkih, ki so jih predvajali švicarski mediji, je videti številne reševalce ob avtobusu, ki se je prevrnil na bok pod cesto, ter helikopterje, ki so pristali v bližini.
Po poročanju švicarskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je šlo za avtobus nizozemskega organizatorja potovanj Oad, ki ponuja potovanja po vsej Evropi.
Zernez je vstopna točka za obiskovalce švicarskega narodnega parka, obsežnega alpskega rezervata, ki se razteza po gorati dolini Engadin.
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