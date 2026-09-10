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V nesreči turističnega avtobusa v Švici več mrtvih in ranjenih

Bern, 10. 09. 2026 21.22 pred eno minuto 1 min branja 0

Avtor:
STA Ne.M.
Nesreča avtobusa v Švici

V prometni nesreči na vzhodu Švice, v katero je bil vpleten turistični avtobus, je umrlo več ljudi, več ljudi je bilo poškodovanih, je po poročanju tujih tiskovnih agencij nocoj sporočila švicarska policija. Podrobnosti o okoliščinah nesreče ali identiteti žrtev niso navedli.

Nesreča se je zgodila med občinama Susch in Zernez v kantonu Graubünden.

Na posnetkih, ki so jih predvajali švicarski mediji, je videti številne reševalce ob avtobusu, ki se je prevrnil na bok pod cesto, ter helikopterje, ki so pristali v bližini.

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Po poročanju švicarskih medijev, ki jih povzema francoska tiskovna agencija AFP, je šlo za avtobus nizozemskega organizatorja potovanj Oad, ki ponuja potovanja po vsej Evropi.

Zernez je vstopna točka za obiskovalce švicarskega narodnega parka, obsežnega alpskega rezervata, ki se razteza po gorati dolini Engadin.

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