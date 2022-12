V nesreči ubil tudi štiriletnega sina, zdaj obsojen: 'Škoda je že storjena'

Italijan Alfredo Ciociola je leta 2018 med vožnjo minibusa na cesti v Morayu na Škotskem zapeljal na nasprotno smerno vozišče in ob tem ubil pet ljudi, med njimi tudi svojega štiriletnega sina. Sedaj so ga spoznali za krivega povzročitve smrti zaradi neprevidne vožnje in ga na višjem sodišču v Livingstonu obsodili na tri leta zapora.

Minibus, ki ga je vozil 50-letni Alfredo Ciociola, je trčil v v avtomobil, ki ga je vozila 44-letna Morag Smith in jo poškodoval. V nesreči je umrlo pet oseb, trije sopotniki Smithove in dva sopotnika Ciociole, eden od njiju je bil tudi njegov sin Lorenzo. Ostali potniki v minibusu so bili nepoškodovani. Nesreča se je leta 2018 zgodila ob 23.50 uri na avtocesti A96 v bližini mesta Keith na Škotskem, poroča Skynews. Potem, ko se Ciociola avgusta lani ni pojavil na sodišču, je bil s Sicilije izročen na Škotsko, sedaj pa ga je sodišče v Livingstonu obsodilo na tri leta zapora. "Škoda je že storjena" Smith je dejala, da je bila nad sodbo presenečena, vendar jo je pozdravlja. "V resnici je škoda že storjena in čas, ki ga bo Ciociola preživel za rešetkami, nima nobenega dejanskega vpliva na moje vsakdanje življenje," je dejala v izjavi, ki jo je objavila prek svojega odvetnika. David Green, državni tožilec za umore in večja kazniva dejanja, pa je ob tem dejal: "Ta primer kaže na resnično tragične posledice neprevidne vožnje ter uničujoč vpliv, ki ga ima na številna življenja. Ker se Alfredo Ciociola ni želel vrniti na Škotsko in se soočiti s posledicami svojih dejanj, je prizadetim povzročil še večjo stisko". Povedal je tudi, da je v mislih z družino in prijatelji umrlih, ki se poskušajo spopasti s tako strašno izgubo.