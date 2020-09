V nesreči ukrajinskega vojaškega letala 22 mrtvih

V bližini ukrajinskega mesta Harkov na vzhodu države je, po prvih informacijah med zasilnim pristajanjem, zagorelo vojaško transportno letalo Antonov An-26. Namestnik notranjega ministra Anton Gerašenko je potrdil, da je umrlo vsaj 22 vojakov, dva pa v resnem stanju. Iz štaba vojnega letalstva so sporočili,da je bila večina umrlih vojakov kadetov akademije vojnega letalstva v Harkovu.

Ukrajinsko vojno letalstvo je sporočilo, da je bilo na letalu 27 oseb, od tega 20 kadetov. "22 jih je umrlo, dva sta poškodovana, pogrešani pa so trije – iskalna akcija je v teku," so povedali. Letalo je bilo trenažnem letu, so še dodali. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je nesrečo letala označil za "grozno tragedijo" in za danes napovedal svoj prihod v Harkov. "Ustanavljamo komisijo za preiskavo okoliščin in vzrokov tragedije," je zapisal na svoje Facebookovem profilu.

Letalo je zasilno pristalo v petek nekaj pred 21. uro približno dva kilometra od vojaškega letališča Čugujev in ob pristanku zagorelo. Na kraj so sicer hitro prišli gasilci, ki so se z ognjem borili skoraj eno uro.

