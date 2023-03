V nesreči v španskem rudniku umrli trije mladi geologi

Predsednik katalonske regionalne vlade Pere Aragones je na novinarski konferenci pred rudnikom Cabanasses v Surii, ki se nahaja 75 kilometrov severozahodno od Barcelone, povedal, da so reševalci našli in identificirali trupla treh moških, starih okoli 30 let. Izrazil je sožalje svojcem in kolegom.

Predstavnik upravitelja rudnika ICL Iberia je povedal, da je bil eden pripravnik, ki je v rudniku delal šele nekaj dni, drugi je v njem delal pol leta, tretji pa tri leta. Dva sta bila podiplomska študenta inženirstva na katalonski politehnični univerzi (PCU), eden pa je doktoriral iz geologije na barcelonski univerzi, je dodal.

Reševalci so povedali, da so bile žrtve ujete na globini približno 900 metrov, potem ko se je v četrtek malo pred 9. uro zrušila ena od galerij. Zaradi zahtevnosti terena so do njih uspeli priti šele čez nekaj ur. Ko se je galerija zrušila, pa so vsi trije opravljali "rutinsko delo, ki ga opravljajo vsak dan", je povedal eden od rudniških delavcev.

Katalonski minister za gospodarstvo Roger Torrent je povedal, da so zadnji inšpekcijski pregled rudnika opravili pred tremi tedni in da takrat niso zaznali nobenih nepravilnosti.

ICL Iberia je edino podjetje, ki proizvaja kalijev karbonat v Španiji. Ukvarja se z njegovim pridobivanjem, obdelavo in trženjem, piše na njegovi spletni strani. Sedež ima v mestu Suria in ima 1100 zaposlenih.