V nesreči vlakca smrti na Švedskem umrla ena oseba, več ranjenih

Policija je sporočila, da dogodek preiskuje. "Praznimo park, sprožili smo preiskavo," je dejal tiskovni predstavnik policije. Potrdili so, da je bilo v nesreči poškodovanih sedem otrok in odraslih, zdravijo jih v bolnišnici. Umrla je ena oseba.

Švedski Expessen navaja policista, ki je povedal, da je več ljudi padlo z vlakca, našli so jih na tleh. Nekateri so medtem obtičali na vlakcu.

Očividci, ki so spregovorili za švedsko javno radiotelevizijo SVT, so pojasnili, da se je vlakec smrti Jetline v zabaviščnem parku Gröna Lund v Stockholmu delno iztiril.

Zabaviščni park je na svoji spletni strani potrdil, da se je zgodila huda nesreča. Dodali so, da sodelujejo z reševalnimi službami, park pa so zaprli. Vlakec smrti Jetline sicer lahko doseže hitrost do 90 km/h in višino 30 metrov, vsako leto pa prepelje več kot milijon obiskovalcev.