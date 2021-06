V nesreči z balonom na vroč zrak v ZDA pet mrtvih

V nesreči z balonom, ki se je zgodila v mestu Albuquerque, je umrlo pet ljudi. Nesreča se je zgodila, ko je balon trčil v daljnovod, kasneje pa ga je zajel ogenj. V košari balona je bilo v času nesreče pet ljudi.

Iz mesta Albuquerque v ameriški zvezni državi Nova Mehika poročajo o balonarski nesreči, v kateri je umrlo pet oseb. Balon na vroč zrak je zadel daljnovod, zajeli so ga plameni, nato pa je padel na tla. Nesreča se je zgodila v soboto nekaj po 7. uri zjutraj (po lokalnem času), je sporočil predstavnik za odnose z javnostmi tamkajšnje policije Gilbert Gallegos. Mestna policija je sprva potrdila smrt štirih ljudi, medtem ko so petega v kritičnem stanju prepeljali v bolnišnico. Kot so sporočili kasneje, je tudi on podlegel poškodbam. "Molimo za prijatelje in svojce vseh petih ljudi, ki so tragično umrli," je policija sporočila na Twitterju. Nesreča je na območju povzročila izpad električne energije. Brez elektrike je začasno ostalo okoli 13.000 prebivalcev. Zvezna letalska uprava (FAA) je medtem sporočila, da je košara padla z višine okoli 30 metrov na zelo prometno cesto, nato pa zagorela. Balon je odletel in kasneje padel na tla drugje.

Umrli so dva moška in dve ženski, stari od 40 do 60 let, ter pilot balona, pa je na Twitterju sporočila novinarka lokalne televizijske postaje KOB, Joy Wang. Sporočila je tudi, da vzrok nesreče trenutno ni znan. Neka priča dogodka je medtem na omenjenem družbenem omrežju opisala, kako je videla nenapihnjen balon pasti na tla ob sosedovi hiši.

V bližini je bil tudi Joshua Perez, ki je slišal padec košare. Odhitel je na kraj dogodka in skupaj s še enim moškim ugasnil rezervoar za propan. Za KOB4 News je povedal, da so bili ljudje v košari negibni. "Srce se ti zlomi, ko vidiš balon tako pasti na tla," je dejal. Vzrok nesreče zdaj preiskujeta tako FAA kot Nacionalni odbor za varnost transporta, poroča BBC.

Čez lužo sicer še vedno odmeva balonarska nesreča, ki se je julija 2016 zgodila v Teksasu in v kateri je umrlo vseh 16 ljudi v košari. Tudi takrat je balon zajel ogenj, nato pa je košara padla na tla. FAA je kasneje sprejela vrsto ukrepov za večjo varnost na področju balonarskega turizma.

Podobna nesreča pa se je 23. avgusta 2012 zgodila tudi v Sloveniji, na Ljubljanskem barju. V tragediji je umrlo šest ljudi, med njimi tudi 11-letna deklica, še 25 potnikov je bilo ranjenih, deset huje.