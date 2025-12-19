V nesreči zasebnega letala umrla legenda NASCAR-ja in njegova družina

Zasebno letalo Cessna C550 s sedmimi osebami na krovu je v četrtek strmoglavilo med pristajanjem na regionalnem letališču v kraju Statesville v Severni Karolini.
Pri NASCAR-ju so potrdili, da so bili na krovu letala Greg Biffle, njegova žena Cristina in njuna otroka Emma in Ryder, poleg njih pa še tri osebe. Vseh sedem je v nesreči umrlo.
Biffle, ki je bil star 55 let, je bil pred dvema letoma razglašen za enega od 75 najpomembnejših voznikov v zgodovini dirkaškega tekmovanja NASCAR.
Zasebno letalo, ki je bilo v lasti Biffleja, bi moralo odpotovati na Florido, od tam pa naprej na Bahame. Vzrok nesreče trenutno še ni znan. Po poročanju ameriških medijev je letalo vzletelo, nato pa se takoj obrnilo in med poskusom pristanka strmoglavilo in zagorelo. V času nesreče je bila sicer na letališču slaba vidljivost, je poročal CNN.
