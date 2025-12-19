V nesreči zasebnega letala umrla legenda NASCAR-ja in njegova družina

Zasebno letalo Cessna C550 s sedmimi osebami na krovu je v četrtek strmoglavilo med pristajanjem na regionalnem letališču v kraju Statesville v Severni Karolini.

Pri NASCAR-ju so potrdili, da so bili na krovu letala Greg Biffle, njegova žena Cristina in njuna otroka Emma in Ryder, poleg njih pa še tri osebe. Vseh sedem je v nesreči umrlo.

Biffle, ki je bil star 55 let, je bil pred dvema letoma razglašen za enega od 75 najpomembnejših voznikov v zgodovini dirkaškega tekmovanja NASCAR.